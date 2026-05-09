Albañiles reportan peligroso hallazgo cuando cavaban zanjas

Cuando picaban tierra con piochas y palas, un grupo de albañiles localizó un explosivo que fue entregado a la Policía Nacional Civil (PNC) este sábado, 9 de mayo de 2026. Las fuerzas de seguridad reportaron que el incidente tuvo lugar en la zona 1 de San José Poaquil, departamento de Chimaltenango.
La PNC explicó que el objeto encontrado es una granada antitanque de 40 milímetros, por lo que integrantes del equipo especializado de la División de Investigación de Desactivación de Armas y Explosivos DIDAE acudieron para asegurar el escenario.
La PNC agregó que los albañiles preparaban el terreno para la construcción y fundición de una pared cuando localizaron el artefacto.
Los agentes aplican los protocolos de seguridad correspondientes y trasladaron la granada hacia un sitio desolado para su destrucción, informó la PNC.
Descripción del artefacto encontrado por los albañiles
Imágenes captadas por la PNC mostraron que el artefacto explosivo tiene un cuerpo cilíndrico alargado con punta redondeada El objeto es de color oscuro y en la parte trasera posee una pieza de color amarillo, de plástico, como para impulsar su vuelo.
Sitios especializados indican que la parte posterior del artefacto posiblemente es para mantener su estabilidad durante el vuelo.
El objeto encontrado por los albañiles muestra señales de desgaste y posee inscripciones y códigos que indican el tipo y la función del mismo. También contiene datos de su lote de fabricación.
El incidente no causó personas heridas, ni daños materiales, porque los trabajadores de la construcción actuaron rápidamente para alertar a la PNC tras hallar el artefacto peligroso. En las imágenes de la PNC se logra apreciar que el explosivo fue colocado en el suelo, luego del análisis de los expertos anti explosivos de la PNC.
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