 Incautan armas de fuego en aduana de Santo Tomás de Castilla
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Incautan armas de fuego en aduana de Santo Tomás de Castilla

Según la SAT, el hallazgo fue posible gracias los controles permanentes en el lugar.

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El Gobierno de Guatemala compartió imágenes de uno de los hallazgos., Ministerio de Gobernación.
El Gobierno de Guatemala compartió imágenes de uno de los hallazgos. / FOTO: Ministerio de Gobernación.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reportó este sábado, 9 de mayo de 2026, que incautó 20 armas de fuego, incluyendo accesorios y municiones de alto calibre en la aduana de Santo Tomás de Castilla. El ente fiscalizador aseguró que el cargamento estaba oculto en tres encomiendas distintas.

La SAT añadió que la localización de los ilícitos fue posible gracias a los controles permanentes y del análisis de riesgo en el lugar. La entidad agregó fotografías de los ilícitos en un afiche compartido por medio de sus canales oficiales.

La SAT añadió que el hallazgo de las armas se pudo detectar gracias a las acciones no intrusivas y de verificación física que son parte del control aduanero para prevenir ilícitos. Agregaron que el trabajo se realizó en coordinación con integrantes de la fuerza de tarea de facilitación del comercio.

El Ministerio de Gobernación también compartió imágenes de la incautación resaltando el trabajo de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). En su mensaje, la cartera del Interior agregó que el lote de armas carecía de la documentación legal.

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PNC confirma hallazgo de armas

Desde el pasado viernes, la PNC confirmó el hallazgo de varias armas de fuego y compartió imágenes de las diligencias ejecutadas. En una fotografía se puede observar como una trabajadora ordena los ilícitos sobre una manta celeste.

Mientras tanto, la SAT compartió otras fotografías en las que se pueden varios rifles de alto calibre, ordenados sobre mantas rosadas y verdes. Todo lo decomisado fue embalado para las futuras investigaciones del caso.

El material gráfico de la PNC muestra cargadores, municiones, pistolas y revólveres.

Las fotografías de ambas instituciones muestran que el armamento fue encontrado dentro de las bodegas de una aduana. En algunas de las escenas se puede ver como el ilícito fue contabilizado en medio de otras cajas almacenadas en el lugar.

Incautan armas de fuego en aduana de Santo Tomás de Castilla | Ministerio de Gobernación

Incautan armas de fuego en aduana de Santo Tomás de Castilla / Ministerio de Gobernación

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