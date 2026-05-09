Choque de taxi en calzada Roosevelt deja tres heridos

El Cuerpo de Bomberos Municipales atendió varias llamadas de emergencia a la línea 123 durante este sábado, 9 de mayo de 2026, por un accidente de tránsito en la Calzada Roosevelt y 34 avenida de la zona 11. Los paramédicos reportaron que como consecuencia del suceso, tres personas quedaron con heridas leves y con crisis nerviosa.
En las imágenes, se puede apreciar que un taxi identificado con el número TR-2639 se empotró en contra de un poste por causas desconocidas. El vehículo de alquiler quedó con serios daños en su estructura, luego de que el chofer perdiera el control en la cinta asfáltica.
Las fotografías compartidas por los rescatistas también muestran que el asfalto de la calzada Roosevelt está mojado, como consecuencia de las lloviznas de la madrugada. El choque del taxi afecta el carril derecho de la pista que conduce hacia el municipio de Mixco.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron a este punto de la Calzada Roosevelt, donde ocurrió el accidente vial, para constatar el estado de las víctimas, tomar datos y realizar las investigaciones necesarias. Dentro de la ambulancia de Bomberos Municipales fue atendida una mujer, por las heridas en el accidente vial.
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Más accidentes en Mixco
Más temprano, autoridades de tránsito del municipio de Mixco, departamento de Guatemala, reportaron un choque de carros en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana en dirección hacia la Calzada Roosevelt.
En ese sector, una camioneta agrícola y un carro tipo sedán chocaron, causando daños materiales y un fuerte congestionamiento para quienes ingresan a la Ciudad de Guatemala. El accidente ocupó al menos dos carriles centrales.