 Congreso conocerá el veto presidencial al Decreto 10-2026
Nacionales

Congreso conocerá el veto presidencial al Decreto 10-2026

El Ejecutivo vetó el Decreto 10-2026 al considerar que presenta violaciones a la Constitución.

Compartir:
Sesión en el Congreso de este martes., Foto Congreso
Sesión en el Congreso de este martes. / FOTO: Foto Congreso

El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, confirmó este viernes que el próximo martes 12 de mayo el pleno conocerá el veto presidencial al Decreto 10-2026, el cual contiene reformas a la Ley contra la Violencia Sexual.

Contreras dio a conocer que la Junta Directiva envió la normativa a una opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad (CC) para aclarar las objeciones del Ejecutivo. 

El Ejecutivo argumentó que las modificaciones presentan violaciones a la Constitución y afectarían la protección de los derechos de los adolescentes.

A través de dicha Ley se reforma el Artículo 173 del Código Penal que establecen penas más severas para los delitos sexuales. A través de dicho Decreto 10-2026, se considera delito de violación cualquier acto de acceso carnal o introducción de objetos cuando la víctima sea menor de 18 años (anteriormente la protección era para menores de 14 años), incluso sin mediar violencia física o psicológica, lo que elimina interpretaciones basadas en un supuesto consentimiento. 

Las penas por este delito oscilan entre 10 a 14 años de prisión, el responsable no gozará de ningún beneficio; mientras que, la agresión sexual cuando no constituye violación será castigada con penas de siete y 10 años de presión inconmutable.

Anteriormente se limitaba a menores de 14 años. Con la reforma, el Estado reconoce la vulnerabilidad de todos los menores de edad y fortalece el marco jurídico para perseguir estos delitos.

Asimismo, el Decreto incorporan agravantes que incrementan las penas cuando las víctimas son menores, pudiendo llegar hasta el doble de la condena en los casos más graves. Se contemplan excepciones específicas para relaciones consentidas entre adolescentes con diferencias de edad mínimas, siempre que no exista violencia, coerción o abuso de poder, con el fin de evitar la criminalización desproporcionada entre pares.

Capturan a presuntos asaltantes de bus en ruta a El Salvador

Denuncia permite la captura de dos jóvenes, en el momento en que cometían un asalto dentro de un autobús.

Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Capturan a presuntos asaltantes de bus en ruta a El Salvadort
Nacionales

Capturan a presuntos asaltantes de bus en ruta a El Salvador

03:13 PM, Mayo 08
PNC realiza operativos de prevención en zona 3 y Quichét
Nacionales

PNC realiza operativos de prevención en zona 3 y Quiché

04:01 PM, Mayo 08
Crucero Hondius continúa hacia Canarias sin síntomas de hantavirus entre sus pasajerost
Internacionales

Crucero Hondius continúa hacia Canarias sin síntomas de hantavirus entre sus pasajeros

02:57 PM, Mayo 08
Clausura 2026: Xelajú y Municipal buscan celebrar en casat
Deportes

Clausura 2026: Xelajú y Municipal buscan celebrar en casa

12:24 PM, Mayo 08
James Rodríguez contará su historia en nueva serie documental de Netflixt
Deportes

James Rodríguez contará su historia en nueva serie documental de Netflix

03:39 PM, Mayo 08

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalFiscal GeneralMundial 2026Ministerio PúblicoLiga NacionalReal MadridJusticiaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos