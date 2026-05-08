Congreso conocerá el veto presidencial al Decreto 10-2026

El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, confirmó este viernes que el próximo martes 12 de mayo el pleno conocerá el veto presidencial al Decreto 10-2026, el cual contiene reformas a la Ley contra la Violencia Sexual.
Contreras dio a conocer que la Junta Directiva envió la normativa a una opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad (CC) para aclarar las objeciones del Ejecutivo.
El Ejecutivo argumentó que las modificaciones presentan violaciones a la Constitución y afectarían la protección de los derechos de los adolescentes.
A través de dicha Ley se reforma el Artículo 173 del Código Penal que establecen penas más severas para los delitos sexuales. A través de dicho Decreto 10-2026, se considera delito de violación cualquier acto de acceso carnal o introducción de objetos cuando la víctima sea menor de 18 años (anteriormente la protección era para menores de 14 años), incluso sin mediar violencia física o psicológica, lo que elimina interpretaciones basadas en un supuesto consentimiento.
Las penas por este delito oscilan entre 10 a 14 años de prisión, el responsable no gozará de ningún beneficio; mientras que, la agresión sexual cuando no constituye violación será castigada con penas de siete y 10 años de presión inconmutable.
Anteriormente se limitaba a menores de 14 años. Con la reforma, el Estado reconoce la vulnerabilidad de todos los menores de edad y fortalece el marco jurídico para perseguir estos delitos.
Asimismo, el Decreto incorporan agravantes que incrementan las penas cuando las víctimas son menores, pudiendo llegar hasta el doble de la condena en los casos más graves. Se contemplan excepciones específicas para relaciones consentidas entre adolescentes con diferencias de edad mínimas, siempre que no exista violencia, coerción o abuso de poder, con el fin de evitar la criminalización desproporcionada entre pares.
Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*