Nóminas de las 48 selecciones del Mundial 2026

Tras el cierre del registro el 1 de junio, la FIFA publicó las listas definitivas de las 48 selecciones con un total de 1,248 jugadores inscritos.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol internacional. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones participantes y un total de 1,248 jugadores inscritos, quienes representarán a sus respectivos países en 104 partidos que se disputarán en Canadá, México y Estados Unidos. Esta expansión permitirá que más naciones tengan la oportunidad de competir en el escenario más importante del fútbol, brindando una mayor representación global y acercando el torneo a millones de aficionados alrededor del mundo.

Las listas oficiales de convocados reflejan una combinación equilibrada entre experiencia y renovación. Un total de 357 futbolistas ya han formado parte de al menos una edición anterior de la Copa Mundial, mientras que 891 jugadores vivirán esta experiencia por primera vez. Además, el torneo reunirá a futbolistas de distintas generaciones, desde jóvenes promesas como el mexicano Gilberto Mora, de apenas 17 años, hasta veteranos como el escocés Craig Gordon, de 43 años. También regresarán 22 campeones mundiales, aportando liderazgo y experiencia a sus respectivas selecciones.

1248 players. 48 nations. Locked in. ?



The Official Squad Lists for #FIFAWorldCup 2026 are here ⤵️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 2, 2026

El Mundial 2026 será histórico

Entre las historias más destacadas se encuentran las participaciones históricas de Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán, países que debutarán en una Copa Mundial.

Asimismo, figuras consagradas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa están listas para disputar su sexta Copa del Mundo, estableciendo una marca sin precedentes. Junto a ellos, una nueva generación de talentos buscará dejar huella en el torneo y demostrar que el futuro del fútbol ya está presente.

La diversidad también se refleja en el origen de los jugadores convocados. Un total de 449 clubes pertenecientes a 71 países estarán representados en la competición. Algunas selecciones, como Catar y Arabia Saudita, basan casi toda su plantilla en futbolistas de sus ligas nacionales, mientras que otras dependen por completo de jugadores que militan en el extranjero. Esta variedad demuestra cómo el fútbol moderno conecta culturas, estilos de juego y tradiciones de todos los continentes en un mismo escenario.

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