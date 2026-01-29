Kim Kardashian resalta sus curvas en lencería de encaje

Kim Kardashian volvió a acaparar miradas en redes sociales al mostrar los modelos más recientes de su firma de lencería, justo a unos días de que Sydney Sweeney presentara Syrn, su propia marca en este segmento.
A través de Instagram, la empresaria y estrella de realities compartió fotografías luciendo prendas de Skims, destacando un conjunto de encaje negro que marcó tendencia.
Kim Kardashian presentó conjuntos especialmente diseñados para quienes buscan lujo y comodidad en una sola propuesta.
En las imágenes, la californiana posó mostrando su figura en un delicado set de encaje acompañado de una bata satinada, mezclando sensualidad y sofisticación.
Además del clásico bikini, Kim Kardashian eligió complementar el look con una bata que sumó glamour y comodidad en partes iguales. En cada toma, puso de relieve su cintura marcada, piernas tonificadas y brazos trabajados con ejercicio.
La nueva colección de lencería de Skims llega justo a tiempo para el Día de San Valentín, poniéndose en el centro de la conversación sobre las prendas más buscadas para la fecha, que se celebra el 14 de febrero.
Dentro de los lanzamientos, también destacó una opción más relajada: un set compuesto por camiseta corta y bóxers de algodón en negro, pensado para quienes priorizan el confort pero no quieren perder el estilo.
Los detalles detrás de la polémica en Instagram
Recientemente, Kim Kardashian aclaró el motivo por el cual eliminó unas fotos del príncipe Harry y Meghan Markle de su cuenta de Instagram, imágenes tomadas durante el festejo por el cumpleaños 70 de Kris Jenner.
Según Kim, el gesto fue inocente: "Mi mamá y Meghan son amigas desde hace muchos años y comparten una relación muy cercana".
Kim Kardashian dijo que la pareja inicialmente autorizó las publicaciones. Sin embargo, al coincidir con el Día del Recuerdo en Reino Unido, los duques prefirieron retirar su presencia en fotografías de una fiesta, por tratarse de una fecha significativa.
Tras pensar mejor la situación, decidieron eliminar las imágenes aunque, admite Kim Kardashian , lo consideraron un gesto innecesario.