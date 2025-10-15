Kim Kardashian lanza bragas con pelo sintético y sorprende

Kim Kardashian volvió a generar controversia con el lanzamiento de un nuevo producto bajo su marca SKIMS.
La empresaria lanzó una línea controvertida de tangas con vello púbico, fusionando intimidad corporal con innovación textil.
El producto lleva por nombre "Faux Hair Micro String Thong" o "The Ultimate Bush". Las piezas incluyen mechones de vello púbico sintético en la parte frontal, combinando texturas rizadas y lisas.
Está disponible en 12 colores, desde rubio hasta negro y en tallas desde XXS a 4XL. Están elaboradas con una malla ligera y elástica.
Para promocionarla, Kim Kardashian lanzó una campaña inspirada en los programas de concursos de los años 70.
En el video, un mensaje dice: "Tu alfombra puede ser del color que quieras", haciendo un guiño al diseño del producto.
Algunos usuarios se mostraron confundidos o incrédulos, mientras otros elogiaron la creatividad y el sentido del humor detrás del lanzamiento.
Pese a las críticas, la prenda se vendió rápidamente y varias tallas se agotaron a las pocas horas.
Una marca exitosa
SKIMS, fundada por Kim Kardashian en 2019 como una marca de shapewear inclusiva, se ha consolidado como un imperio valorado en más de cuatro mil millones de dólares.
Inicialmente enfocada en prendas correctoras que celebran curvas diversas, la línea ha expandido a ropa interior, pijamas y athleisure, enfatizando comodidad y confianza.
Kim Kardashian ha sumado la colaboración de varias celebridades, como Sienna Miller, Olivia Munn, Rosalía, Becky G, Cardi B, entre otras, para la publicidad de SKIMS.
La marca prioriza la accesibilidad y la representación, vendiendo millones de unidades anualmente a través de su sitio web y minoristas como Nordstrom. Esta nueva incursión en lencería "naturalista" alinea con su mantra de "sentirte bien en tu piel", extendiendo el body positivity a lo más privado del cuerpo femenino.
En 2016, Kim Kardashian fundó KKW Beauty, un imperio de cosméticos que vendió por mil millones en 2020.