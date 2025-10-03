Heidi Klum impacta con vestido transparente y sin ropa interior

Como ya es su costumbre, Heidi Klum volvió a ser el centro de todas las miradas durante la Semana de la Moda de París cuando asistió como invitada al desfile de la firma Vetements.
Bajo un abrigo oversize en tono gris, la modelo alemana ocultaba un atuendo que reveló únicamente al ingresar al show: un vestido completamente transparente, con el que impactó a los asistentes y fotógrafos presentes.
Sin embargo, lo que más llamó la atención es que llevaba grillz en los dientes. Los grillz son fundas de joyería dental, comúnmente de metal como oro, plata o platino, a menudo decoradas con piedras preciosas o diamantes, que se colocan sobre los dientes por razones estéticas
El look, fiel al estilo arriesgado y vanguardista de la marca, destacó por su audacia y por la seguridad con la que la Heidi Klum de 51 años lo lució en uno de los eventos más importantes del calendario de moda internacional.
Heidi Klum estuvo acompañada en el desfile por su hija de 21 años, Leni Klum, y su cuñado Bill Kaulitz .
La reina de Halloween
Heidi Klum ha mantenido una tradición de disfraces únicos e inolvidables a lo largo de los años. Desde Betty Boop en 2002 hasta una mujer biónica en 2019, sus transformaciones nunca dejan de sorprender.
La top model ha sido en anteriores ediciones un gusano, Jessica Rabbit o ella misma de anciana.
En cada edición de su fiesta, Heidi Klum se reinventa y desafía las expectativas. Su amor por Halloween y su compromiso con la creatividad la convierten en una de las reinas indiscutibles de esta fecha.
En 2023, su deslumbrante disfraz de pavo real se suma a su legado de transformaciones impresionantes. Y el año anterior, la supermodelo sorprendió a sus invitados al encarnar al famoso alienígena de la película de Steven Spielberg, E.T. el Extraterrestre, pero en versión femenina (1982).
En una reciente publicación de Instagram, Heidi compartió la imagen de un molde 3D de una cabeza humana, posiblemente creado para lo que será una máscara prostética a su medida, junto a la foto, escribió simplemente:
"Esto es solo el comienzo", acompañado del infaltable hashtag: #HeidiHalloween.
Además, etiquetó al legendario maquillador prostético Mike Marino, quien ha trabajado en algunas de sus transformaciones más impresionantes del pasado.