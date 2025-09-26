 Dakota Johnson deslumbra en vestido transparente sin ropa interior
Farándula

Dakota Johnson eleva la temperatura con transparente vestido sin ropa interior

La actriz deslumbró en la alfombra roja del Festival de Cine de Zúrich con un "naked dress" que no dejaba nada a la imaginación.

Compartir:
Dakota Johnson, Instagram
Dakota Johnson / FOTO: Instagram

Dakota Johnson se ha consolidado como unas de las mujeres más populares de Hollywood, no solo por su talento en la pantalla grande, sino por su magnética sensualidad y elegancia.

Prueba de ello son sus apariciones en alfombra roja donde siempre deslumbra con arriesgados looks. Y una vez más, se convirtió en el foco de la atención con candente elección de vestuario.

Dakota Johnson acudió al Festival de Cine de Zúrich 2025 luciendo un vestido de encaje transparente sin sujetador en tono azul índigo.

El diseño, que incorporaba un cuerpo tipo "mock turtleneck" (cuello tortuga) en encaje y una falda volumétrica de tul en corte de gala, fue acompañado por dos grandes anillos engastados como únicos complementos visibles.

El encaje era lo bastante grueso como para mostrar parte de su piel al desnudo sin que dejase de ser sofisticado y sobrio.

Foto embed
Dakota Johnson - Instagram
Foto embed
Dakota Johnson - Instagram

La elección del vestido en Zúrich viene poco después de su presencia en la gala de la Fundación Kering en Nueva York, donde también lució un diseño de encaje totalmente transparente con un conjunto lencero debajo.

Está claro que las cámaras captan lo que se proyecta y Dakota Johnson se siente segura llevando este tipo de atuendo, según lo que ella mismo dijo a Vogue en el Festival de Cannes de este 2025:

"Creo que lo que me hace elegir un vestido para una alfombra es que tengo que sentirme bien con él", dijo la actriz de Materialistas con naturalidad.

En sus palabras

El entorno familiar y la introspección personal fueron claves en la búsqueda de Dakota Johnson por relatos honestos y personajes alejados de los estereotipos tradicionales.

Ella tomó el control de su carrera y, según relató en una entrevista con Hollywood Authentic: "Ahora hago películas que reflejan quién soy realmente".

Esta etapa, guiada por la autenticidad, la llevó a priorizar proyectos que exploran la complejidad femenina y a asumir un papel activo como productora. La estadounidense vinculó su evolución personal y profesional a sus experiencias familiares y a su visión particular del cine.

  A través de su compañía TeaTime Pictures, Johnson selecciona los proyectos en los que participa y cuida la conformación de los equipos, asegurando un ambiente colaborativo y seguro.  

En Portada

Salen a luz nuevos videos del brutal ataque de automovilista contra motorista en zona 9t
Nacionales

Salen a luz nuevos videos del brutal ataque de automovilista contra motorista en zona 9

06:50 AM, Sep 26
Sergio Busquets anuncia su retirada del futbol t
Deportes

Sergio Busquets anuncia su retirada del futbol

07:06 AM, Sep 26
Tráiler colisiona en ruta al Pacífico; tránsito complicadot
Nacionales

Tráiler colisiona en ruta al Pacífico; tránsito complicado

07:47 AM, Sep 26
VIDEO: Varios países se retiran durante discurso de Netanyahu en la ONUt
Internacionales

VIDEO: Varios países se retiran durante discurso de Netanyahu en la ONU

08:00 AM, Sep 26

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de Guatemalaredes socialesEE.UU.Mundial 2026#liganacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos