Sydney Sweeney deslumbra tras promocionar su marca

Sydney Sweeney, una de las actrices más influyentes de su generación, volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática tras compartir una serie de fotografías en lencería en su cuenta de Instagram.
Las imágenes, estéticamente cuidadas y de alto impacto visual, llegan apenas días después de que la actriz protagonizara una polémica campaña promocional vinculada al lanzamiento de su nueva marca de ropa interior, SYRN.
La intérprete, conocida por sus papeles en Euphoria y The White Lotus, no solo incursiona ahora en el mundo empresarial, sino que lo hace con una estrategia que combina provocación, mensaje personal y una fuerte presencia mediática.
El origen de la polémica en el cartel de Hollywood
La controversia comenzó cuando Sydney Sweeney apareció en un video promocional frente al icónico cartel de Hollywood, uno de los símbolos más protegidos de la industria cinematográfica.
En las imágenes, la actriz posa primero ante el famoso letrero y posteriormente se le ve colocando sujetadores de su nueva firma sobre las letras, en una acción que rápidamente se viralizó.
Aunque el video fue celebrado por algunos como una jugada creativa y disruptiva, la situación escaló cuando se filtró un correo electrónico de la Cámara de Comercio de Hollywood que revelaba que, si bien Sweeney tenía permiso para grabar en la zona, no contaba con autorización para intervenir físicamente el cartel.
Esto abrió la posibilidad de una sanción económica por vandalismo, generando un intenso debate sobre los límites entre publicidad, arte urbano y respeto a los símbolos culturales.
¿Marketing calculado o error costoso?
La acción dividió opiniones. Mientras algunos usuarios y expertos en publicidad la calificaron como una estrategia de marketing arriesgada pero eficaz, otros cuestionaron la legalidad y el impacto del mensaje.
Para muchos, la polémica parecía parte de un plan cuidadosamente diseñado para generar conversación y posicionar la marca desde su lanzamiento.
Hasta el momento, ni la actriz ni su equipo han confirmado si enfrentarán una multa, pero el video sigue disponible en sus redes, lo que ha mantenido vivo el debate.
La respuesta de Sydney: lencería, imagen y control del relato
Horas después de que la polémica alcanzara su punto más alto, Sydney Sweeney compartió nuevas fotografías en Instagram donde posa con lencería de su marca en un entorno visualmente romántico y provocador.
Las imágenes no solo funcionan como promoción directa de SYRN, sino también como una forma de retomar el control del discurso público.
Lejos de disculparse o bajar el tono, la actriz reforzó el mensaje de su proyecto: una marca pensada para cuerpos diversos, con hasta 44 tallas disponibles y precios accesibles, la mayoría por debajo de los 100 dólares en Estados Unidos.
El lanzamiento de SYRN tiene un significado especial para Sweeney. En comunicados previos, la actriz ha hablado abiertamente sobre su relación con su cuerpo y la incomodidad que experimentó desde joven al no encontrar ropa interior que se ajustara correctamente.
"En sexto curso ya tenía una talla doble D y detestaba el sujetador que tenía que llevar", confesó. "Cuando por fin encontré uno bonito y que de verdad me quedaba bien, lo usé hasta destrozarlo. Diseñar para cuerpos diferentes es una parte fundamental de SYRN".
