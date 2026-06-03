Accidente por disputa de vía en el bulevar Liberación

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que se produjo un accidente de tránsito en el bulevar Liberación, presuntamente originado por la negativa de un conductor a ceder el paso a otro automovilista que intentaba incorporarse al carril principal.
De acuerdo con las imágenes, el incidente ocurrió cuando un conductor buscaba integrarse desde la avenida Castellana hacia uno de los carriles del bulevar. En el video se observa que el automovilista solicitaba espacio para incorporarse, mientras que el vehículo que ya circulaba por la vía principal continuó su marcha sin permitirle el ingreso.
Al percatarse de que no le cedían el paso, el conductor que intentaba incorporarse decidió avanzar por la fuerza. Sin embargo, el otro automovilista tampoco desistió y aceleró, provocando que ambos vehículos entraran en contacto.
Las imágenes muestran cómo uno de los automóviles fue arrastrado varios metros durante la maniobra. Tras lograr separarse, el vehículo volvió a ser impactado, lo que ocasionó que su conductor perdiera el control por instantes y terminara detenido en sentido contrario al tránsito.
Se desconoce si hubo personas heridas
El video se ha viralizado rápidamente debido a la aparente disputa entre ambos conductores, una situación que evidencia los riesgos que pueden surgir cuando la intolerancia y las maniobras imprudentes se apoderan del tránsito vehicular.
Pese a la difusión del video en redes sociales, hasta ahora no existe información oficial sobre el estado de salud de los involucrados. Asimismo, no se ha establecido si el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes ni si se adoptaron medidas sancionatorias contra alguno de los conductores.
Expertos en seguridad vial recomiendan mantener la calma al conducir, respetar las normas de tránsito y evitar confrontaciones en la vía pública. Asimismo, señalan que ceder el paso cuando las condiciones lo permiten y actuar con prudencia puede prevenir accidentes y contribuir a una circulación más segura para todos los usuarios de las carreteras.