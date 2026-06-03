 Accidente por disputa de vía en el bulevar Liberación
Nacionales

Video capta violento accidente por disputa de vía en el bulevar Liberación

Pelea por un carril termina con vehículo arrastrado varios metros.

Compartir:
Accidente en el bulevar Liberación., Captura de pantalla video de X.
Accidente en el bulevar Liberación. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que se produjo un accidente de tránsito en el bulevar Liberación, presuntamente originado por la negativa de un conductor a ceder el paso a otro automovilista que intentaba incorporarse al carril principal.

De acuerdo con las imágenes, el incidente ocurrió cuando un conductor buscaba integrarse desde la avenida Castellana hacia uno de los carriles del bulevar. En el video se observa que el automovilista solicitaba espacio para incorporarse, mientras que el vehículo que ya circulaba por la vía principal continuó su marcha sin permitirle el ingreso.

Al percatarse de que no le cedían el paso, el conductor que intentaba incorporarse decidió avanzar por la fuerza. Sin embargo, el otro automovilista tampoco desistió y aceleró, provocando que ambos vehículos entraran en contacto.

Las imágenes muestran cómo uno de los automóviles fue arrastrado varios metros durante la maniobra. Tras lograr separarse, el vehículo volvió a ser impactado, lo que ocasionó que su conductor perdiera el control por instantes y terminara detenido en sentido contrario al tránsito.

Se desconoce si hubo personas heridas

El video se ha viralizado rápidamente debido a la aparente disputa entre ambos conductores, una situación que evidencia los riesgos que pueden surgir cuando la intolerancia y las maniobras imprudentes se apoderan del tránsito vehicular.

Pese a la difusión del video en redes sociales, hasta ahora no existe información oficial sobre el estado de salud de los involucrados. Asimismo, no se ha establecido si el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes ni si se adoptaron medidas sancionatorias contra alguno de los conductores.

Expertos en seguridad vial recomiendan mantener la calma al conducir, respetar las normas de tránsito y evitar confrontaciones en la vía pública. Asimismo, señalan que ceder el paso cuando las condiciones lo permiten y actuar con prudencia puede prevenir accidentes y contribuir a una circulación más segura para todos los usuarios de las carreteras.

En Portada

Congreso aprueba Ley contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismot
Nacionales

Congreso aprueba Ley contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

08:53 PM, Jun 02
Arévalo: Pierden quienes pretenden enriquecerse con el narcotráficot
Nacionales

Arévalo: "Pierden quienes pretenden enriquecerse con el narcotráfico"

09:50 PM, Jun 02
Diputados aprueban convocatoria para postuladora de Contralor General de Cuentast
Nacionales

Diputados aprueban convocatoria para postuladora de Contralor General de Cuentas

07:41 PM, Jun 02
Messi es condecorado con el Premio Princesa de Asturias 2026t
Deportes

Messi es condecorado con el Premio Princesa de Asturias 2026

07:47 AM, Jun 03
El Real Madrid revela su nueva camisetat
Deportes

El Real Madrid revela su nueva camiseta

07:09 AM, Jun 03

Temas

DestacadasGuatemalaMundial 2026Fútbol#liganacionalCopa del Mundoredes socialesMinisterio PúblicoReal MadridFIFALiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar