Fuertes lluvias generan inundaciones y daños en techos

Las fuertes lluvias y vientos generados en el territorio guatemalteco en las últimas horas provocaron una serie de emergencias en distintos departamentos, incluidos Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula y El Progreso. Las autoridades de protección civil y cuerpos de socorro les dan seguimiento a los incidentes.
La mayor cantidad de incidentes reportados ocurrió en Alta Verapaz, donde la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) gestionó que se realizara Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en los distintos puntos afectados.
Entre las emergencias, se incluye un deslizamiento registrado en barrio La Libertad, Santa María Cahabón, Alta Verapaz, donde una vivienda quedó afectada. Preliminarmente se conoció que no hubo heridos, solo daños materiales.
Mientras tanto, varias viviendas fueron alcanzadas por una inundación registrada en aldea Nueva Libertad, municipio de Fray Bartolomé de las Casas, en esa misma localidad. A través de la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (Conred) se desarroló la EDAN para gestionar el apoyo necesario para los pobladores.
Otra zona que quedó cubierta por el agua acumulada tras las fuertes precipitaciones fue la colonia 19 de mayo, siempre en el mismo municipio. Múltiples inmuebles se vieron afectados y las autoridades dan seguimiento a la atención de sus habitantes.
Asimismo, las autoridades reportaron que los fuertes vientos generaron daños en viviendas ubicadas en el caserío Santa María Rubel Tzul, Santa María Cahabón, Alta Verapaz. Las imágenes compartidas en redes sociales por la Conred muestran láminas completamente desprendidas de las estructuras.