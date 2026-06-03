 Messi es condecorado con el Premio Princesa de Asturias 2026
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Messi es condecorado con el Premio Princesa de Asturias 2026

Otorgado por la Fundación Princesa de Asturias, el premio distingue a quienes han contribuido de manera sobresaliente al desarrollo y prestigio del deporte.

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Lionel Messi, capitán del Inter Miami y de la Selección de Argentina - Archivo
Lionel Messi, capitán del Inter Miami y de la Selección de Argentina / FOTO: Archivo
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Lionel Messi continúa ampliando una trayectoria que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte mundial. Este miércoles, el astro argentino fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos del ámbito internacional. La concesión del galardón supone un nuevo homenaje a una carrera marcada por la excelencia, la constancia y una influencia que trasciende los terrenos de juego.

A sus 38 años, Messi sigue siendo una referencia absoluta del fútbol. Campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, el rosarino ha logrado conquistar prácticamente todos los títulos posibles tanto a nivel de clubes como de selecciones. Su legado incluye una etapa inolvidable en el FC Barcelona, donde se convirtió en el máximo goleador y el futbolista más laureado de la institución, además de sumar importantes éxitos durante su paso por el Paris Saint-Germain y, actualmente, con el Inter Miami CF.

Los méritos deportivos que respaldan a Lionel Messi

Los méritos deportivos que respaldan esta distinción son extraordinarios. Ganador de ocho Balones de Oro, seis Botas de Oro y múltiples reconocimientos internacionales, Messi ha establecido marcas que parecen destinadas a perdurar durante décadas. Entre ellas destaca su récord de 91 goles en un año natural, alcanzado en 2012, una cifra que refleja la dimensión de un jugador capaz de redefinir los límites del rendimiento futbolístico.

Más allá de sus logros dentro de la cancha, el futbolista argentino también ha sido reconocido por su compromiso social. Como embajador de UNICEF desde 2010 y mediante la Fundación Leo Messi, ha impulsado numerosos proyectos relacionados con la educación y la salud infantil. Esta faceta solidaria ha contribuido a fortalecer una imagen pública basada no solo en el éxito deportivo, sino también en la responsabilidad y el impacto positivo en la sociedad.

Con este premio, Messi sucede a la tenista estadounidense Serena Williams, galardonada en 2025, e ingresa a una selecta lista de figuras que han dejado una huella imborrable en el deporte mundial. La entrega oficial tendrá lugar el próximo mes de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, donde el argentino recibirá una distinción que reconoce una carrera excepcional y una influencia que seguirá inspirando a futuras generaciones de deportistas en todo el mundo.

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Lionel Messi, seleccionado de Argentina en el Mundial 2022 - FIFA

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