Guatemaltecos Llamados Lionel o Messi

El legado de Lionel Messi trasciende los estadios, los títulos y los récords. En Guatemala, la admiración por el campeón del mundo también quedó plasmada en miles de documentos de identificación.

Datos del Registro Nacional de las Personas (Renap) revelan que en el país hay 2 mil 870 personas inscritas con el nombre Lionel y otras 220 que llevan el apellido Messi como nombre.

En total, más de tres mil guatemaltecos portan alguna de las palabras que identifican al astro argentino.

El fenómeno no resulta extraño en una nación donde el futbol es una de las grandes pasiones populares. A lo largo de las últimas dos décadas, el impacto de Messi en el deporte mundial ha inspirado a numerosos padres a bautizar a sus hijos con el nombre del jugador que conquistó ocho Balones de Oro y levantó la Copa del Mundo en 2022.

Aunque el nombre Lionel existía mucho antes de que el futbolista alcanzara la fama internacional, la explosión mediática de su carrera contribuyó a que cada vez más familias lo eligieran para sus recién nacidos. El caso de Messi es aún más singular, pues se trata originalmente de un apellido que terminó convirtiéndose en nombre propio para cientos de personas.

La influencia del futbol en los registros civiles no es exclusiva de Guatemala. En distintos países de América Latina se han documentado nombres inspirados en figuras del deporte, desde Diego por Diego Maradona hasta Neymar por Neymar. Sin embargo, pocos jugadores han generado un impacto tan duradero y global como Messi.

Mientras el argentino se acerca al tramo final de su carrera y mantiene la expectativa de participar en el Mundial 2026, su huella continúa presente lejos de las canchas. En Guatemala, miles de ciudadanos llevan consigo, todos los días, un pequeño homenaje al futbolista que marcó una época.

Porque para algunos, Messi no solo es un ídolo del fútbol: también forma parte de su identidad.

Lionel Messi se coronó como campeón del mundo en 2022. - EFE

Etiquetas