Último Baile: Messi, Cristiano y Neymar en Mundial 2026

Para millones de aficionados alrededor del planeta, el campeonato que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá apunta a ser la despedida definitiva de tres de las mayores estrellas de la última generación: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar.

La posibilidad de ver a los tres ídolos en una Copa del Mundo ha generado expectativa mundial. La propia FIFA reconoció recientemente que tanto Messi como Cristiano continúan extendiendo sus carreras con el objetivo de llegar competitivos al Mundial 2026.

Messi, campeón del mundo en Catar 2022, llegará al torneo con 39 años. Cristiano Ronaldo tendría 41, mientras que Neymar disputaría el campeonato con 34 años y después de varios problemas físicos que marcaron sus últimas temporadas.

En el caso del argentino y del portugués, el Mundial 2026 podría representar un hecho histórico sin precedentes. Ambos están en camino de convertirse en los primeros futbolistas masculinos en disputar seis Copas del Mundo diferentes.

Messi debutó en Alemania 2006 y desde entonces construyó una carrera mundialista llena de récords. FIFA destaca que el argentino ya es el jugador con más partidos disputados en Mundiales, con 26 encuentros, además de ser el futbolista con más premios MVP en la historia del torneo.

Lionel Messi, seleccionado de Argentina en el Mundial 2022 - FIFA

Cristiano Ronaldo, por su parte, continúa activo con Portugal y mantiene vigente su ambición mundialista. FIFA informó que el delantero renovó recientemente con Al Nassr hasta 2027, dejando claro que el retiro todavía no forma parte de sus planes inmediatos. Recientemente se consagró campeón de la Saudi Pro League.

Además, el portugués ya posee otra marca histórica reconocida por FIFA: es el único jugador que ha anotado goles en cinco Mundiales distintos.

Cristiano Ronaldo es una de las grandes leyendas de los Mundiales de la FIFA - FIFA

La situación de Neymar es distinta y mucho más incierta. El brasileño ha sufrido múltiples lesiones en los últimos años y su estado físico continúa generando dudas en Brasil. No obstante, hace unos días el técnico Carlo Ancelotti lo incluyó en la lista definitiva de los jugadores que participarán en el Mundial 2026.

Cabe resaltar que Neymar sigue siendo considerado uno de los rostros más importantes del futbol brasileño. El atacante todavía es el máximo goleador histórico de Brasil y muchos aficionados se han emocionado al saber que liderará, una última vez, a la "Canarinha" en una Copa del Mundo.

Neymar estará en el Mundial de 2026 con Brasil - CBF

La narrativa de un "last dance" ya comenzó a tomar fuerza entre aficionados y medios internacionales. Incluso FIFA publicó artículos destacando que varias superestrellas podrían disputar en 2026 su última aparición mundialista.

Más allá de títulos y estadísticas, el Mundial 2026 podría marcar el cierre definitivo de una generación que dominó el futbol durante casi veinte años. Messi, Cristiano y Neymar no solo construyeron rivalidades deportivas; también transformaron la industria global del futbol, las redes sociales, la mercadotecnia y la manera en que millones de personas consumen el deporte.

Por eso, para muchos aficionados, el Mundial 2026 no será solamente otro torneo. Será el último baile de una era irrepetible.

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