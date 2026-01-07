Rihanna Deslumbra en Lencería para San Valentín 2023

Rihanna sorprendió al mundo de la moda al convertirse en la viva imagen de la diosa griega del amor, Afrodita, en la nueva campaña de Savage X Fenty Love Season, lanzada justo antes del Día de San Valentín.
La cantante y empresaria barbadense de 37 años presentó una línea de lencería que destaca por su propuesta inclusiva y romántica, apostando por encajes y mallas en tonos rojo y rosa, diseñados para crear una silueta envolvente y atrevida.
La colección, inspirada en el concepto de "amor inclusivo", abarca tallas desde la XS hasta la 4X, tanto en sujetadores como pijamas y piezas de lencería. Savage X Fenty reafirma así su compromiso de adaptar la moda íntima a todas las siluetas y estilos.
En el trabajo visual que acompaña el lanzamiento, Rihanna comparte cámara con Vivian Jenna Wilson, la hija de Elon Musk, quien a sus 21 años tiene una relación distante con el magnate tecnológico.
También participan Lovie Simone, actriz reconocida; el actor Michael Cooper Jr, y la modelo Emma Arletta.
El mensaje y el slogan de la colección, ’Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite’, refuerzan la idea de empoderamiento y diversidad. Un comunicado destaca que la campaña es "empoderadora y romántica, dedicada a la diosa del amor".
Inspiración en la Antigua Grecia y nuevos estilos
Las imágenes promocionales sitúan a las modelos en escenarios que evocan la Antigua Grecia, con columnas y estatuas de mármol como telón de fondo. Rihanna posa luciendo un sujetador balconette con encaje y estampado ‘Sinful Rose’, una pieza estructurada en negro y rojo con motivos florales, acompañada por una bata de encaje Nite Shade que deja al descubierto un hombro y su piel iluminada con destellos de brillo.
En otra imagen, la artista aparece con el sujetador balconette sin forro Roselace en rojo escarlata, rematado con copas de volantes que aportan un toque de sensualidad.
Rihanna atraviesa un gran momento personal y profesional tras haber dado la bienvenida a su tercer hijo con A$AP Rocky en septiembre de 2025. Su regreso como imagen de la campaña reafirma su liderazgo en la industria de la lencería y su capacidad para consolidar tendencias, participando activamente en la creación y dirección de cada colección.
Savage X Fenty convoca así a clientes de todos los estilos y tallas a celebrar el amor propio y la individualidad, apostando por prendas diseñadas para provocar, seducir y complacer en cualquier ocasión
.