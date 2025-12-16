 Cazzu Celebra su Cumpleaños con Lencería y Amigos
Farándula

Cazzu celebra su cumpleaños con candente lencería delante de todos sus amigos.

La cantante festejó la llegada a sus 32 años en medio de la demanda que interpuso Nodal por la manutención de su hija.

Cazzu, Instagram
Cazzu / FOTO: Instagram

Cazzu celebró su cumpleaños número 32 con una impactante fiesta que rápidamente se volvió viral en redes sociales, mientras simultáneamente enfrenta una compleja demanda legal interpuesta por Christian Nodal, padre de su hija Inti.

La celebración, cargada de una temática de diablo, mostró a la cantante rodeada de amigos y colaboradores, en un momento crucial tanto en su vida personal como profesional.

Las imágenes y videos que circularon en plataformas digitales revelaron a Cazzu luciendo un atrevido atuendo rojo, compuesto por un minishort y un top halter con bordes negros, complementado con cuernos de diablo y joyería plateada.

Aunque su cumpleaños oficial es hoy 16 de diciembre, la "Jefa", como la conocen sus seguidores, adelantó los festejos, creando un ambiente vibrante con sus seres queridos y su equipo de trabajo.

La fiesta incluyó la presencia de un DJ encargado de mezclar los éxitos actuales, incluyendo, por supuesto, temas de la propia Cazzu.

Además, la noche se animó aún más con sesiones de karaoke en las que la cantante se mostró feliz participando junto a sus amigos. Videos de Cazzu bailando, apagando las velas del pastel y disfrutando con los suyos circularon ampliamente en TikTok e Instagram, consolidando el festejo como uno de los momentos virales de la jornada.

Su tour

Coincidiendo con su cumpleaños y las festividades, Cazzu también dio a conocer una importante noticia para su carrera: su gira "Latinaje en Vivo" por varias ciudades de Estados Unidos. Este anuncio llega tras el arrollador éxito que la artista ha cosechado en Latinoamérica, incluyendo México, consolidando su presencia en la escena musical internacional.

La gira está programada para el año 2026 y llevará a Cazzu a importantes escenarios. Las ciudades confirmadas incluyen:

  • San José, California
  • San Diego, California
  • Inglewood, California
  • San Antonio, Texas
  • Irving, Texas
  • Houston, Texas
  • Nueva York, Nueva York

La preventa de boletos para estos conciertos se abrió precisamente el 16 de diciembre, día de su cumpleaños, mientras que la venta general estará disponible a partir del jueves 18 en el sitio web de Live Nation. 

