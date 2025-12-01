Christian Nodal es criticado por su intento de cantar en inglés

Una vez más Christian Nodal está en medio de la polémica luego de que se hiciera viral un video en el que se le ve cantando en inglés en uno de sus conciertos de su más reciente gira.
El cantante mexicano se robó la atención con su reciente interpretación de Stand By Me, clásico inmortal de Ben E. King, durante el show que ofreció en San Antonio, Texas.
El momento, que en un principio parecía pasar inadvertido dentro del espectáculo, rápidamente explotó en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde cientos de usuarios comenzaron a comentar su opinión sobre el cover.
@ritmoestrella_
San Antonio, Texas ❤️🔥❤️🔥 #ChristianNodal #AngelaAguilar #fyppppppppppppppppppppppp #sanantonio #nodal♬ sonido original - ritmoestrella_Base
A pesar de que en su show la reacción fue buena, en redes sociales no sucedió lo mismo, ya que los internautas se burlaron de Nodal por su pronunciación en inglés.
Algunos usuarios aseguraron que el tema habría sido "arruinado", mientras otros cuestionaron su decisión de interpretar una pieza tan icónica sin dominar completamente el inglés.
Entre los comentarios más destacados, se leyeron frases como:
- "No, una de mis canciones favoritas y este la cajetea. ¿Cómo desoigo esto?"
- "Primero que aprenda a hablar y pronunciar bien el inglés."
- "Mejor sus canciones en español."
- "Ni él entiende lo que dice o lo que quiere pronunciar."
- "Yo con 3 clases de Doulingo"
Celebración en familia
Mientras la discusión en redes seguía creciendo, Christian Nodal pasó Thanksgiving Day junto a la familia Aguilar en Estados Unidos.
Como cada cuarto jueves de noviembre, la dinastía se reunió para celebrar el Día de Acción de Gracias con una tradicional cena que incluyó pavo relleno, puré de papa, jamón y una tarta especial.
Una foto publicada por Ángela Aguilar dejó ver la armonía familiar: en el centro, Pepe Aguilar junto a su esposa Aneliz Álvarez; a un lado, Ángela posando junto a Nodal y Luis Rodrigo Castillo, novio de Aneliz Aguilar; y del otro lado, los hermanos Aneliz y Leonardo Aguilar.
La postal inmediatamente llamó la atención del público, pues surgió en medio de rumores que señalaban presuntas tensiones entre Christian Nodal y la familia de Ángela. Sin embargo, la fotografía pareció desmentir esos comentarios y proyectó un ambiente de unión y buena relación entre todos.