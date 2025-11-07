 Tiktoker se pronuncia por denuncia de la MuniGuate
Viral

Tiktoker se pronuncia tras ser denunciado por la Municipalidad de Guatemala

Tiktoker Etzon Sosa rompe el silencio tras denuncia de la Municipalidad de Guatemala.

Tiktoker Etzon Sosa., Captura de pantalla video TikTok.
Tiktoker Etzon Sosa. / FOTO: Captura de pantalla video TikTok.

El tiktoker guatemalteco Etzon Sosa, conocido en redes sociales como "Etzon 007" o "KickEtzon", se pronunció luego de que la Municipalidad de Guatemala presentara una denuncia en su contra ante el Ministerio Público (MP) por un video publicado en TikTok. En la grabación, difundida el pasado 30 de octubre, el creador de contenido aparece usando una chumpa oficial de la Policía Municipal asignada a TransMetro, durante una actuación cómica realizada en la zona 13 capitalina.

Saludos gente, sé que hay gente que apoya y la buena para todos, todo se soluciona ?? creyente Dios", escribió Etzon Sosa en sus redes sociales tras viralizarse la denuncia.

Foto embed
Captura de pantalla Facebook. - Redes sociales.

Además, anunció que este viernes 7 de noviembre de 2025 realizará una transmisión en vivo para aclarar la verdad sobre la polémica en la que se ha visto involucrado.

La denuncia contra el tiktoker guatemalteco 

El video en cuestión muestra una escena en la que el tiktoker simula agredir a un motorista mientras utiliza lenguaje ofensivo, lo que generó confusión e indignación entre usuarios de redes sociales, al asociar el uniforme con la institución municipal.

Posteriormente, Sosa explicó que se trataba de una representación de comedia y que la prenda había sido comprada en una tienda de ropa usada, sin intención de representar a la autoridad.

Sin embargo, la Municipalidad de Guatemala señaló que el uso de uniformes oficiales en este tipo de contenidos puede inducir a la desinformación y afectar la imagen institucional. Por ello, presentó la denuncia número MPE01-2025-69303 el 31 de octubre de 2025 a las 14:36 horas, ante la Fiscalía Distrital Metropolitana, solicitando que se investigue el uso no autorizado de uniforme oficial y se determinen las responsabilidades legales correspondientes conforme a la ley.

MuniGuate presenta denuncia contra el tiktoker Etzon Sosa

El video que llevó a la Municipalidad a denunciar a un tiktoker guatemalteco.

