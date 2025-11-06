 MuniGuate presenta denuncia contra el tiktoker Etzon Sosa
MuniGuate presenta denuncia contra el tiktoker Etzon Sosa

El video que llevó a la Municipalidad a denunciar a un tiktoker guatemalteco.

Tiktoker denunciado por la MuniGuate., Captura de pantalla video TikTok.
Tiktoker denunciado por la MuniGuate. / FOTO: Captura de pantalla video TikTok.

La Municipalidad de Guatemala interpuso una denuncia ante el Ministerio Público (MP) luego de que un video publicado en TikTok mostrara a un hombre usando una chumpa oficial de la Policía Municipal asignada a TransMetro durante una actuación grabada en la zona 13, como parte de un contenido humorístico.

El video, difundido el pasado 30 de octubre por el tiktoker guatemalteco Etzon Sosa, conocido en redes sociales como "Etzon 007" o "KickEtzon", recrea una escena en la que el individuo aparenta golpear repetidamente en el rostro a un motorista mientras utiliza lenguaje ofensivo. Las imágenes generaron confusión e indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes asociaron el uniforme con la institución municipal.

@etzonkick

Quién es el abusivo el policía o el motorista?👀😂#etzon007 #kick #comedia #viral #streamer

♬ sonido original - kickEtzon

Posteriormente, el creador de contenido aclaró que se trataba de una representación cómica y que la prenda utilizada había sido adquirida en una tienda de ropa usada. No obstante, el uso de un uniforme oficial en este tipo de publicaciones puede inducir a la desinformación y afectar la imagen de las autoridades municipales, según las autoridades.

@etzonkick

Así que ya saben no lo vayan a multar🥹#etzon007 #kick #streamer #comedia #viral

♬ sonido original - kickEtzon

La denuncia contra el tiktoker

Ante lo ocurrido, la Municipalidad de Guatemala actuó de forma inmediata y presentó la denuncia número MPE01-2025-69303 el 31 de octubre de 2025, a las 14:36 horas, ante la Fiscalía Distrital Metropolitana (MP001). El trámite fue realizado por un asesor legal en su calidad de Mandatario Especial Judicial con Representación de la Municipalidad de Guatemala, según consta en el acta recibida conforme a los artículos 2, 6, 110 y 297 del Código Procesal Penal.

La denuncia establece que el hecho corresponde al uso no autorizado de un uniforme oficial de la Policía Municipal, y solicita que se realicen las diligencias necesarias para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades legales conforme a la ley.

Municipalidad de Guatemala presenta denuncia por uso indebido de uniforme de la Policía Municipal.

La comuna capitalina reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto a la imagen institucional, e hizo un llamado a la ciudadanía y a los creadores de contenido digital a utilizar responsablemente los emblemas y uniformes oficiales, evitando acciones que puedan generar confusión o desinformación.

