Desaires de Christian Nodal a Ángela Aguilar en Latin Grammy

La noche de los Latin Grammy 2025 dejó uno de los momentos más comentados en redes sociales: los desaires que le hizo Christian Nodal a Ángela Aguilar.
Pese a que los cantantes se lucieron en la alfombra roja mostrándose enamorados y sonrientes, durante la ceremonia las cosas fueron diferentes.
En redes sociales se hizo viral el instante en que Christian Nodal ignoró por completo a Ángela Aguilar tras recibir un premio en el escenario.
Pepe Aguilar y su yerno estaban nominados en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera, Nodal competía con "¿Quién + cómo yo?" y el papa de Ángela con "Mi suerte es ser mexicano".
Nodal se llevó el Latin Grammy y muy emocionado subió al escenario y en su discurso agradeció a sus amigos, a quienes lo respaldaron que estaban presentes y a distancia, además, a la disquera, hasta a su equipo por "aguantarle todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros".
"Arriba Caborca, Sonora y arriba la raza latina", así cerró su discurso, olvidándose de Pepe y de Ángela Aguilar.
Las redes de inmediato subieron un video para refrescar la memoria no tardaron en ayudarle a Nodal a darse cuenta de que pese a que este año fue acompañado con la mujer con la que dijo que compartirá toda su vida, pues ni la mencionó.
Salieron a la luz la premiación de los Latin Grammy 2021 cuando Nodal agradeció "al amor de su vida", Belinda, tras recibir un premio.
También el video de 2023 cuando era novio de Cazzu y en el discurso de agradecimiento destacó que la argentina le había "reiniciado la vida".
Otro desaire
El episodio ocurre justo después de que Nodal es anunciado como ganador. Mientras el cantante regresa a su lugar tras recibir su galardón, Ángela Aguilar, quien se encuentra cerca del pasillo del escenario, hace un gesto evidente para acercarse y felicitarlo.
Sin embargo, el sonorense pasa de largo y únicamente le toca el brazo a diferencia del acercamiento que Nodal sí tuvo con su suegro, Pepe Aguilar, lo que provocó una ola de comentarios y lecturas entre los usuarios.
La reacción de Ángela captó aún más atención. En el video se aprecia cómo la cantante mantiene una sonrisa tensa y da un paso atrás al darse cuenta de que Nodal no le responde efusivamente el saludo.
Minutos después, las redes comenzaron a llenarse de análisis, capturas y teorías sobre lo ocurrido.
"Si dices que la quieres mucho.... Pura apariencia... ni ustedes se la creen la verdad", señaló un usuario.