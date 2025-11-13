Ganadores Latin Grammy 2025: Descubre quiénes son

La Academia Latina de la Grabación entregó este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, los premios Latin Grammy en su edición 26.
Además, este año, la Academia Latina de la Grabación ha introducido dos nuevas categorías: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces, ampliando el reconocimiento a la diversidad cultural y creativa de la música latina, que ya contaba con más de 60 categorías.
La ceremonia, conducida por Maluma y Roselyn Sánchez nos llenó de emoción entre actuaciones especiales mientras descubríamos a los grandes ganadores de la noche.
LOS GANADORES
Álbum del año
- Bad Bunny - "Debí Tirar Más Fotos" - GANADOR
Canción del año
- Karol G - "Si antes te hubiera conocido" - GANADORA
Grabación del año
- Alejandro Sanz - "Palmeras en el jardín" - GANADOR
Mejor nuevo artista
- Paloma Morphy - GANADORA
Mejor canción pop
- Ca7riel & Paco Amoroso - "El día del amigo" - GANADOR
Mejor Interpretación de reggaetón
- Bad Bunny - "Voy a llevarte pa’ PR" - GANADOR
Mejor álbum de música urbana
- Bad Bunny - "Debí tirar más fotos" - GANADOR
Mejor álbum de salsa
- Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta - "Fotografías" - GANADOR
Mejor álbum de cumbia/vallenato
- Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella - "El último baile" - GANADOR
Mejor álbum de merengue/bachata
- Eddy Herrera - "Novato apostador" - GANADOR
Mejor álbum de música ranchera/mariachi
- Christian Nodal - "¿Quién + como yo?" - GANADOR
Mejor álbum de banda
- Julión Álvarez y su Norteño Banda - "42 18" - GANADOR
Mejor álbum de música tejana
- Bobby Pulido - "Bobby Pulido & friends una tuya y una mía (Vol. 1 / En vivo)" - GANADOR
Mejor álbum de música norteña
- Los Tigres del Norte - "La lotería" - GANADOR
Mejor interpretación de música electrónica latina
- Rawayana & Akapellah - "Veneka" - GANADOR
Mejor álbum de música mexicana contemporánea
- Carín León - "Palabra de to’s (seca)" - GANADOR
Mejor canción regional
- Los Tigres del Norte - "La lotería" - GANADORA
Mejor álbum de pop contemporáneo
- Alejandro Sanz - "¿Y ahora qué?" - GANADOR
Mejor álbum de pop tradicional
- Andrés Cepeda - "Bogotá" - GANADOR
Mejor canción de rap/hip hop
- Trueno - "Fresh" - GANADOR
Mejor interpretación urbana/fusión urbana
- Bad Bunny - "DTMF" - GANADOR
Mejor álbum tropical contemporáneo
- Puerto Candelaria - "Fiesta candelaria" - GANADOR
Mejor canción tropical
- Karol G - "Si antes te hubiera conocido" - GANADOR
Mejor álbum de rock
- Fito Páez - "Novela" - GANADOR
Mejor canción de rock
- Fito Páez - "Sale el sol" - COGANADOR
- Renee - "La torre" - COGANADORA
Mejor álbum de pop/rock
- Morat - "Ya es mañana" - GANADOR
Mejor canción de pop/rock
- Jorge Drexler & Conociendo Rusia - "Desastres fabulosos" - GANADOR
Mejor canción de raíces
- Luis Enrique & C4 Trío - "Aguacero" - GANADOR
Mejor canción urbana
- Bad Bunny - "DTMF" - GANADOR
Mejor álbum de música alternativa
- Ca7riel & Paco Amoroso - "Papota" - GANADOR
Mejor canción de música alternativa
- Ca7riel & Paco Amoroso - "#Tetas" - GANADOR