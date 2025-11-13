 Ganadores Latin Grammy 2025: Descubre quiénes son
Farándula

Ellos son los ganadores de los Latin Grammy 2025

Sin duda fue la noche de Bad Bunny, quien se llevó el Latin Grammy al álbum del año por "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".

Bad Bunny, Facebook
Bad Bunny / FOTO: Facebook

La Academia Latina de la Grabación entregó este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, los premios Latin Grammy en su edición 26.  

Además, este año, la Academia Latina de la Grabación ha introducido dos nuevas categorías: Mejor Música para Medios Visuales Mejor Canción de Raíces, ampliando el reconocimiento a la diversidad cultural y creativa de la música latina, que ya contaba con más de 60 categorías.  

 La ceremonia, conducida por Maluma y Roselyn Sánchez nos llenó de emoción entre actuaciones especiales mientras descubríamos a los grandes ganadores de la noche. 

LOS GANADORES 

Álbum del año

  • Bad Bunny - "Debí Tirar Más Fotos" - GANADOR

Canción del año

  • Karol G - "Si antes te hubiera conocido" - GANADORA

Grabación del año

  • Alejandro Sanz - "Palmeras en el jardín" - GANADOR

Mejor nuevo artista

  • Paloma Morphy - GANADORA

Mejor canción pop

  • Ca7riel & Paco Amoroso - "El día del amigo" - GANADOR

Mejor Interpretación de reggaetón

  • Bad Bunny - "Voy a llevarte pa’ PR" - GANADOR

Mejor álbum de música urbana

  • Bad Bunny - "Debí tirar más fotos" - GANADOR

Mejor álbum de salsa

  • Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta - "Fotografías" - GANADOR

Mejor álbum de cumbia/vallenato

  • Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella - "El último baile" - GANADOR

Mejor álbum de merengue/bachata

  • Eddy Herrera - "Novato apostador" - GANADOR

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

  • Christian Nodal - "¿Quién + como yo?" - GANADOR

Mejor álbum de banda

  • Julión Álvarez y su Norteño Banda - "42 18" - GANADOR

Mejor álbum de música tejana

  • Bobby Pulido - "Bobby Pulido & friends una tuya y una mía (Vol. 1 / En vivo)" - GANADOR

Mejor álbum de música norteña

  • Los Tigres del Norte - "La lotería" - GANADOR

Mejor interpretación de música electrónica latina

  • Rawayana & Akapellah - "Veneka" - GANADOR

Mejor álbum de música mexicana contemporánea

  • Carín León - "Palabra de to’s (seca)" - GANADOR

Mejor canción regional

  • Los Tigres del Norte - "La lotería" - GANADORA

Mejor álbum de pop contemporáneo

  • Alejandro Sanz - "¿Y ahora qué?" - GANADOR

Mejor álbum de pop tradicional

  • Andrés Cepeda - "Bogotá" - GANADOR

Mejor canción de rap/hip hop

  • Trueno - "Fresh" - GANADOR

Mejor interpretación urbana/fusión urbana

  • Bad Bunny - "DTMF" - GANADOR

Mejor álbum tropical contemporáneo

  • Puerto Candelaria - "Fiesta candelaria" - GANADOR

Mejor canción tropical

  • Karol G - "Si antes te hubiera conocido" - GANADOR

Mejor álbum de rock

  • Fito Páez - "Novela" - GANADOR

Mejor canción de rock

  • Fito Páez - "Sale el sol" - COGANADOR
  • Renee - "La torre" - COGANADORA

Mejor álbum de pop/rock

  • Morat - "Ya es mañana" - GANADOR

Mejor canción de pop/rock

  • Jorge Drexler & Conociendo Rusia - "Desastres fabulosos" - GANADOR

Mejor canción de raíces

  • Luis Enrique & C4 Trío - "Aguacero" - GANADOR

Mejor canción urbana

  • Bad Bunny - "DTMF" - GANADOR

Mejor álbum de música alternativa

  • Ca7riel & Paco Amoroso - "Papota" - GANADOR

Mejor canción de música alternativa

  • Ca7riel & Paco Amoroso - "#Tetas" - GANADOR



