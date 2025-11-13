Aitana deslumbra en Latin Grammy con vestido candente

Aitana deslumbra con un diseño negro con transparencias en los Latin Grammy.
La alfombra roja de los Latin Grammy, que ha tenido lugar este jueves noche en La Vegas, ha dejado estilismos para el recuerdo.
Entre los invitados más atrevidos, como Mon Laferte con un diseño de estética años veinte, han destacado los diseños sobrios en tonalidades como el negro, las transparencias y los bordados.
Aitana, una de las cantantes más esperadas de la noche, ha llevado esta tendencia al extremo con un original diseño asimétrico.
La artista, una de las galardonadas de la noche y de las encargadas de amenizar la velada con una de las muchas actuaciones, ha lucido en la alfombra roja un diseño negro de cuello mao, adornado con un brocado de tul beige.
La parte posterior del estilismo, de estética encorsetada, se combina con una falda asimétrica de tul transparente, adornada con bordados florales brillantes y combinada con unas botas con cordones.
El primero
La cantante catalana Aitana logró este jueves el primer Grammy Latino de su trayectoria musical en la categoría a Mejor diseño de empaque (mejor portada) por su cuarto álbum de estudio 'Cuarto Azul'.
"Esto es muy fuerte para mí. Nunca en mi vida he recibido uno de estos, supongo que siempre lo soñamos pero nunca creemos que pueda pasar. Gracias a mi familia, que me ha acompañado estos días, a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón y a todos y cada uno de vosotros", dijo la cantante en su discurso de agradecimiento tras recoger el gramófono dorado.
"Muchas gracias por este momento, porque no me lo creo", agregó. 'Cuarto azul' representa el cuarto álbum de estudio de Aitana, lanzado el 30 de mayo de 2025 y cuenta con la colaboración de la participación de Jay Wheeler, Ela Taubert, Barry B, Myke Towers, Kenia Os, y Fangoria.