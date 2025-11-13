Chiqui Delgado Brilla en Latin Grammy con Sexy Escote y Abertura

Chiqui Delgado, presentadora venezolana de televisión, lució un espectacular vestido de tonos verdes a su llegada a la ceremonia del Latin Grammy, que se celebra en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.
La novia del periodista Jorge Ramos deslumbró a su paso por la alfombra roja con este atuendo en el que demostró de nuevo su buen gusto.
En un video grabado por el reportero Edén Dorantes se vio a Chiqui Delgado conductora de programas como Mira Quién Baila con un estilismo inspirado en la película Wicked.
"Estoy contentísima, mi look está inspirado en Wicked", dijo Chiqui Delgado, quien compartió con varios fanáticos que estaban a las afueras del lugar.
En su cuenta en Instagram, la famosa ha mostrado su emoción por regresar como conductora en los Latin Grammy.
"Honrada y feliz de regresar a Noche de Estrellas de Latin Grammys. ¡Cada año es una historia nueva, una emoción nueva! Gracias por caminar conmigo", escribió.
"Muchas felicidades. Brillas siempre", "Qué bella eres", "La más hermosa del mundo", "Orgullo venezolano, mi bella Chiqui, la mejor", escribieron algunos fans
La preparación
Chiqui Delgado vive uno de los momentos más especiales de cara a la próxima boda de su hija Marielena Dávila, fruto de su relación con Guillermo Dávila.
La también actriz se comprometió a inicios de este año con su novio John Lowell y ahora está en la planeación de su soñado día.
Cn mucha emoción, madre e hija revelaron que al fin han encontrado el vestido de novia con el que Marielena desfilará hacia el altar.
A través de su perfil, la propia Chiqui Delgado publicó unas imágenes en las que se mostró como la mamá más emocionada.
También dejó ver un poco de la nostalgia que le invadía, pues apenas y podía creer que Marielena, quien la convirtió en mamá hace 33 años ya sea una mujer hecha y derecha con un paso en el altar.