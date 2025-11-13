 Roselyn Sánchez deslumbra en los Latin Grammy con transparencias
Farándula

Roselyn Sánchez deslumbra en la alfombra de los Latin Grammy con sexy transparencias

La actriz puertorriqueña y Maluma serán los anfitriones de la gala número 26 de los premios de La Academia Latina de la Grabación.

Roselyn Sánchez, Instagram
Roselyn Sánchez / FOTO: Instagram

El MGM Grand Garden Arena en Las Vegas está listo para ser el escenario de la gran noche de los Latin Grammy 2025, donde las estrellas musicales más exitosas del momento se reunirán.

La gran noche de los Latin Grammys 2025 cuenta con Maluma y Roselyn Sánchez como los hosts de la edición número 26 de los esperados premios, donde además será la primera vez que el cantante colombiano tenga este papel frente a las cámaras.

Roselyn Sánchez, por su parte, cuenta con gran experiencia pues esta será la octava ocasión en la que se convierta en anfitriona.  

Y más allá de la celebración de la música latina, la red carpet también ha dado de qué hablar, pues se ha convertido, como en años anteriores, en un verdadero desfile de glamour y sofisticación

La gran presentadora de la noche se decantó por una femenina silueta con aires lenceros y transparencias en baby blue. Su look generó debate en las redes sociales, pues algunos usuarios aseguraron que no se miraba bien; otros la llenaron de elogios.

Más detalles

La guapa actriz y productora será presentadora de Latin Grammy por octava ocasión. Roselyn Sánchez ya tiene una amplia experiencia en La Noche Más Importante de la Música Latina, pues fue anfitriona en los años 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 y 2024.

Además, en Latin Grammy 2003 estuvo nominada en la categoría Mejor Video Musical por su álbum debut ‘Borinqueña’.

Latin Grammy 2025 se llevará a cabo el próximo jueves 13 de noviembre y se transmitirá en vivo en la señal de Univisión, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.

El talentoso cantante hará su debut como anfitrión en la edición 26 de la gran fiesta musical. Además, Maluma está nominado en dos categorías en Latin Grammy 2025:

  • Mejor Canción Urbana por ‘Cosas Pendientes’
  • Mejor Canción Regional Mexicana por ‘Si Tú Me Vieras’

