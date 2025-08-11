 Maluma enfrenta a fan en concierto: ¿irresponsable o justificado?
Farándula

VIDEO. Maluma enfrenta a fan en pleno concierto y la llama irresponsable

Visiblemente molesto, el cantante colombiano detuvo su concierto en México para llamarle la atención a una fanática.

Compartir:
maluma-publinews-.jpg,
maluma-publinews-.jpg / FOTO:

Maluma interrumpió su concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México para regañar a una fan que llevó a su bebé de aproximadamente un año sin protección auditiva.

Cuando se percató que la mujer estaba alzando al menor, visiblemente molesto, el cantante colombiano hizo una pausa para dirigirse a la fanática en el público que tenía un bebé brazos.

"¿Hay un bebé?", preguntó el cantante al darse cuenta que había un pequeño de un años o menos en el público.

De inmediato, Maluma calificó la presencia del bebé como un acto de irresponsabilidad, especialmente porque no tenía ningún tipo de protección auditiva.

"Pero señora, yo le voy a decir una cosa (...) con todo respeto, yo ya soy padre, ¿Cuánto tiene? ¿Un año? "¿Cree que es buena idea llevar a un bebé de un año a un concierto con los decibelios tan altos? ¿Dónde está el sonido tan fuerte? Ese bebé ni siquiera sabe qué hace aquí", la cuestionó el cantante.

Maluma aseguró que él, como padre, jamás llevaría a su hija París a un espectáculo de esa magnitud a tan corta edad.

"Es un acto de irresponsabilidad y usted lo estaba meneando [al bebé] como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, ya que soy papá. Yo a Paris nunca la habría traído a un concierto". Para la próxima, sea un poco más consciente, ¿vale?", dijo.

El regaño de Maluma se viralizó rápidamente en redes sociales, donde generó debate entre usuarios que respaldan al cantante y otros que indicaron que la situación pudo haberse manejado de otra manera y de forma privada para no exponer a la fanática.

Su etapa de papá

Maluma se ha dejado ver recientemente en redes sociales con su hija de año y medio. En concreto el pasado 2 de agosto, en un vídeo publicado en si Instagram, donde acumula casi 65 millones de seguidores, se le veía bailando con la pequeña a ritmo de su canción Bronceador, una publicación que acumula miles de Me gusta.

"El 9 de marzo a las 8:23 A.M. nació el amor de nuestras vidas Paris Londoño Gómez. Gracias a todos por sus mensajes de felicitación y por sus buenos deseos. Susana...

Amor: Gracias por cumplirme el sueño más grande de ser Padre, jamás olvidaré ese momento. Las amo". Así avisaba a sus seguidores el cantante aquel día a principios de marzo de 2024 de que acababa de ser padre por primera vez. 

En Portada

Pasajero muere tras ataque contra bus en zona 10t
Nacionales

Pasajero muere tras ataque contra bus en zona 10

07:34 AM, Ago 11
Muere el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbayt
Internacionales

Muere el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

05:51 AM, Ago 11
Niño fallece tras accidente en ruta al Atlánticot
Nacionales

Niño fallece tras accidente en ruta al Atlántico

07:04 AM, Ago 11
Orlando City golea al Inter Miami en el Derbi de Floridat
Deportes

Orlando City golea al Inter Miami en el Derbi de Florida

07:10 AM, Ago 11

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald TrumpSismosredes socialesCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos