Maluma enfrenta a fan en concierto: ¿irresponsable o justificado?

Maluma interrumpió su concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México para regañar a una fan que llevó a su bebé de aproximadamente un año sin protección auditiva.
Cuando se percató que la mujer estaba alzando al menor, visiblemente molesto, el cantante colombiano hizo una pausa para dirigirse a la fanática en el público que tenía un bebé brazos.
"¿Hay un bebé?", preguntó el cantante al darse cuenta que había un pequeño de un años o menos en el público.
De inmediato, Maluma calificó la presencia del bebé como un acto de irresponsabilidad, especialmente porque no tenía ningún tipo de protección auditiva.
"Pero señora, yo le voy a decir una cosa (...) con todo respeto, yo ya soy padre, ¿Cuánto tiene? ¿Un año? "¿Cree que es buena idea llevar a un bebé de un año a un concierto con los decibelios tan altos? ¿Dónde está el sonido tan fuerte? Ese bebé ni siquiera sabe qué hace aquí", la cuestionó el cantante.
Maluma aseguró que él, como padre, jamás llevaría a su hija París a un espectáculo de esa magnitud a tan corta edad.
"Es un acto de irresponsabilidad y usted lo estaba meneando [al bebé] como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, ya que soy papá. Yo a Paris nunca la habría traído a un concierto". Para la próxima, sea un poco más consciente, ¿vale?", dijo.
El regaño de Maluma se viralizó rápidamente en redes sociales, donde generó debate entre usuarios que respaldan al cantante y otros que indicaron que la situación pudo haberse manejado de otra manera y de forma privada para no exponer a la fanática.
Su etapa de papá
Maluma se ha dejado ver recientemente en redes sociales con su hija de año y medio. En concreto el pasado 2 de agosto, en un vídeo publicado en si Instagram, donde acumula casi 65 millones de seguidores, se le veía bailando con la pequeña a ritmo de su canción Bronceador, una publicación que acumula miles de Me gusta.
"El 9 de marzo a las 8:23 A.M. nació el amor de nuestras vidas Paris Londoño Gómez. Gracias a todos por sus mensajes de felicitación y por sus buenos deseos. Susana...
Amor: Gracias por cumplirme el sueño más grande de ser Padre, jamás olvidaré ese momento. Las amo". Así avisaba a sus seguidores el cantante aquel día a principios de marzo de 2024 de que acababa de ser padre por primera vez.