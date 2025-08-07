 Policías grabados en pleno acto íntimo: ¡Se vuelven virales!
Viral

Graban a policías en pleno acto íntimo dentro del vehículo y se hacen virales

Las imágenes muestran a dos agentes, un hombre y una mujer, teniendo relaciones adentro de una patrulla mientras se encontraban laborando.

policías, Instagram
policías / FOTO: Instagram

Dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX fueron captados sosteniendo actos sexuales dentro de una patrulla oficial durante su horario de servicio.

El video, que de inmediato circuló en las redes sociales, dio inicio a una investigación interna de inmediato.

Las imágenes muestran a los policías—un hombre y una mujer uniformados—realizando tocamiento íntimo dentro del vehículo, luces encendidas y ventanas bajas, lo que facilitó que fuera captado por una persona desde un domicilio cercano.

La SSC reaccionó con celeridad: la Dirección General de Asuntos Internos abrió una carpeta de investigación administrativa. Ambos policías ya fueron identificados y citados para rendir declaración. La institución reiteró su política de cero tolerancia contra actos contrarios al código de conducta y protocolos vigentes.

Una mujer identificada como Isabela Segundo, y que fue relacionada al caso, acudió a su perfil de Facebook para negar ser la policía que se encuentra siendo investigada por su comportamiento.

"Buen dia yo soy la compañera que están difamando un video, les aclaro que no soy yo la persona del video ......." comienza el comunicado de la mujer.

Y agrega: "ella esta en sector, tengo entendido que fue citada en asuntos internos, aclaró no tiene nada que ver conmigo ya que yo pertenezco a agrupamiento en la Metropolitana".

¿Qué sanciones se enfrentan?

De acuerdo al reglamento de la SSC y el marco jurídico capitalino, estas conductas pueden ameritar sanciones como:

  • Destitución o baja definitiva del servicio.
  • Suspensión temporal, ya sea correctiva o preventiva.
  • Amonestación o arresto interno por falta a valores institucionales.
  • Remisión al Consejo de Honor y Justicia para una evaluación disciplinaria más severa.

Tras la comunicación enviada por SSC a través de las redes sociales en la que indica que se ha iniciado una investigación en contra de los oficiales, ahora llama la atención que en su cuenta de Twitter han lanzado una convocatoria para policías penitenciarios.

"#Convocatoria | Si tienes vocación de servicio y quieres proteger a la sociedad, participa en el proceso de reclutamiento de aspirantes con perfil de policía penitenciario de la #SSC",

 dice la publicación.

