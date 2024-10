Alejandra Guzmán asegura que alguien la tiró al suelo y muestra foto de lesión

Hace unos días, Alejandra Guzmán protagonizó un bochornoso momento a su salida del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La cantante mexicana regresaba de un viaje a Huatulco, Oaxaca, en compañía de su madre, Silvia Pinal.

Cuando fue cuestionada sobre un polémico que subió en sus redes donde la actriz hace una seña obscena, la intérprete de “Eternamente bella” quiso evitar responder.

En medio del caos, cayó al suelo y de inmediato los guardaespaldas la ayudaron a levantarse.

El incidente se viralizó rápidamente en redes sociales y en diversos medios, lo que desató una serie de rumores. Algunos internautas y señalaron que se encontraba en un estado inconveniente.

Tras los comentarios y las críticas, la diva mexicana no tardó en responder y aclarar lo sucedido.

“Estoy perfectamente bien, no me pasó nada”, declaró la artista, dejando en claro que no había motivos para preocuparse.