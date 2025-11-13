Nodal y Ángela Aguilar: Temática de su Boda Religiosa

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al confirmar que su boda religiosa con Ángela Aguilar no solo está en camino, sino que tendrá una temática profundamente mexicana. Será una celebración que promete convertirse en uno de los eventos más comentados del regional mexicano.
El cantante fue abordado por la prensa durante su estancia en Las Vegas por los Latin Grammy 2025, donde finalmente habló claro sobre la ceremonia por la iglesia. Aunque en un inicio respondió entre risas "yo ya estoy casado", en referencia a su boda civil.
Nodal confirmó que la celebración religiosa sí se realizará y adelantó que será "bien mexicanota", un concepto que inmediatamente despertó la curiosidad de sus fans. La pareja ya celebró su unión civil el 24 de julio de 2024 en una hacienda en Morelos, en un evento íntimo con alrededor de 50 invitados.
Aquella ceremonia estuvo llena de detalles emotivos, entre ellos la presencia de Marc Anthony y Nadia Ferreira como padrinos, así como el momento en que Pepe Aguilar acompañó a su hija Ángela en su entrada. Ahora, la boda religiosa apunta a realizarse en mayo de 2026, una fecha que Ángela Aguilar ya había adelantado con entusiasmo.
Mas de la boda de Nodal
Durante una interacción con sus seguidores, la joven artista confirmó que la ceremonia será "por la iglesia" y que no puede esperar para vivir ese momento tan especial. En contraste, las declaraciones del cantante Nodal han generado debate entre los internautas.
Algunos usuarios consideraron que el cantante respondió con frialdad cuando fue cuestionado sobre el evento, interpretando su actitud como poco entusiasta.
Comentarios en redes sociales señalaron que su reacción parecía distante, lo que provocó una ola de opiniones encontradas entre los fans de ambos artistas. A pesar de ello, Nodal no dudó en elogiar las cualidades de su esposa. Destacó que Ángela es una gran artista con un corazón enorme, y aseguró que ambos están disfrutando esta etapa mientras continúan su gira por Estados Unidos.