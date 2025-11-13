Ángela Aguilar y Christian Nodal: Amor en los Latin Grammy

Ángela Aguilar y Christian Nodal son la pareja más esperado de los Latin Grammy 2025. Y su aparición en la alfombra roja no ha decepcionado.
Ambos han sabido elegir elegantes looks para una noche de premiaciones. Ella luce un vestido amarillo ámbar y él ha preferido lucir más sobrio con un traje gris, aunque le ha dado un giro a su estilismo al llevar unos botines negros con tacón discreto, además de unos lentes de sol.
La cantante Ángela Aguilar luce radiante con un diseño de vestido largo con doble cola que destaca por el escote halter y el estratégico corte en el abdomen.
Acompañó el look con aretes en color rojo y en esta ocasión se dejó ver con el cabello más largo y con un wet look., que fue duramente criticado.
"Con un vestido bonitos pero un peinado terrible, se ve fatal Ángela", "Soy o Angelita luce como despeinada", "Más top entre los más odiados de Internet ?"Dora la exploradora jajaja", "Los esposos más funados diría yo ?"Ella no se pudo peinar ??"
Una noche antes, la pareja fue vista en el evento de los Latin Grammys en homenaje a Raphael. Ángela Aguilar lució un vestido aterciopelado también de escote halter y de corte de sirena con zapatos slingback, y Christian Nodal optó por llevar un traje de rayas.
La boda
El cantante mexicano Christian Nodal confirmó que llegaría al altar junto a su esposa Ángela Aguilar el próximo año.
En días recientes, durante una interacción de Ángela Aguilar con sus fans, la cantante estadounidense soltó la bomba, invitando a sus seguidores a su boda, la cual será celebrada en mayo de 2026.
La noticia fue bien recibida por su público, quienes no dudaron en confirmar su asistencia mientras uno de ellos pidió ser el padrino.
En exclusiva para el programa de Azteca UNO, Ventaneando, Christian Nodal confirmó la boda por la iglesia, además dijo que sería 100 por ciento mexicana.
Durante la breve entrevista, Nodal mencionó que su boda sería a puertas abiertas para los reporteros de ventaneando y que se realizará en un rancho en Zacatecas, donde la familia Aguilar posee una propiedad.
La boda religiosa llegará casi dos años después de haber contraído nupcias por el civil el pasado 24 de julio de 2024, en una hacienda ubicada en el municipio de Amacuzac, en Morelos.