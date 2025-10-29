 Christian Nodal envía polémico mensaje a Pepe Aguilar ebrio
Christian Nodal en aparente estado de ebriedad envía polémico mensaje a Pepe Aguilar

El cantante dio mucho de qué hablar luego haber sido captado pasado de copas tras ofrecer un concierto en Monterrey.

Christian Nodal y Pepe Aguilar,
Christian Nodal y Pepe Aguilar

Christian Nodal de nuevo está en el ojo del huracán y esta vez no es por sus problemas con Cazzu; sino por dejarse ver en aparente estado de ebriedad durante un reciente concierto.

El cantante mexicano generó controversia luego de ofrecer un concierto en el Domo Care de Monterrey frente a miles de sus fieles fanáticos, quienes han criticado su comportamiento.

Durante el show, Christian Nodal interpretó canciones emblemáticas de su repertorio y también incluyó algunos temas clásicos relacionados con su suegro, Pepe Aguilar, mientras que consumía bebidas alcohólicas frente al público y lanzó frases que dieron pie a múltiples reacciones en redes sociales.

Además, invitó a Ángela Aguilar a subir al escenario para interpretar algunos temas junto a él. Esto se dio como un momento especial dentro del show.

Christian Nodal incluyó en su repertorio "Por mujeres como tú", tema compuesto por Enrique Guzmán Yáñez "Fato" y lanzado por Pepe Aguilar en 1998.

Fue durante un puente musical de la canción cuando el intérprete pidió una ovación para su suegro. En videos compartidos en TikTok se escucha al cantante decir frente al público:

"Y ese pin... grito para mi suegro que mide como 2 metros... y al final me quedé con su hija".

Reacciones

Como era de esperarse, el comportamiento de Christian Nodal ha generado reacciones divididas en redes sociales, señalando que generó incomodidad en Ángela Aguilar, quien disfrutaba del concierto en una zona especial.  

Asistentes que se encontraban cerca del escenario captaron la reacción de Ángela Aguilar, quien presenció el comentario desde primera fila.

En los videos difundidos se observa que la cantante de 22 años soltó una risa nerviosa, se cubrió el rostro con las manos  

Por otro lado, Flor Rubio difundió un video del cantante después de su concierto, expresó su tristeza por la manera en la que abandonó el recinto de Monterrey, además de comentar que no es la primera vez que ocurre una situación así.

"No nos gusta verlo así. Este fin de semana, Christian Nodal cantó en el Domo Care de Monterrey y, desafortunadamente, alguien captó este video al salir de su concierto, donde había miles de personas aplaudiéndolo. Él salió con muchas copas de más; incluso tuvieron que ayudarlo a caminar", añadió.

