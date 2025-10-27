 Cazzu acusa a Nodal de violencia y desata polémica
Farándula

Cazzu enfurece contra Nodal y asegura que es violencia lo que está viviendo

La cantante argentina acusó a su expareja de ser un "descarado" y un "mentiroso", en respuesta al comunicado que se publicó hace unos días.

Compartir:
Cazzu, Instagram
Cazzu / FOTO: Instagram

Previo a salir de la Ciudad de México, donde realizó una gira de conciertos por varias ciudades, Cazzu fue abordada por la prensa para hablar de Christian Nodal.

La cantante argentina respondió de manera clara y precisa sobre el comunicado que publicó el abogado que representa a Christian Nodal, donde señaló que supuestamente da "millones" de manutención a Inti, la hija que comparten juntos.

"Primero, me parece un descaro", dijo sin tapujos y esbozando una sonrisa.

"Me encantaría que toda esta energía, la cantidad de energía que se la ha puesto a las entrevistas, a los comunicados, a los dichos, al ir allá e ir acá, se pusiera en conciliar, en sentarnos a tomar decisiones importantes que son las que corresponden al futuro de mi hija", pidió la trapera.

"La verdad es que yo me siento muy atacada y me resulta muy violento", admitió.

A Cazzu le pareció una dudosa "casualidad" que Nodal haya hecho esas afirmaciones justo en el inicio de la gira en México por parte de la cantante.

Cuando los periodistas le preguntaron sobre los millones que Nodal da de manutención, ella dijo: "Que me digan a dónde fueron, por favor".  

Cazzu dijo que anhela llegar a una conciliación entre ellos; sin embargo, dejó ver que tendría guardado un as bajo la manga si Nodal continúa con una postura.

"No me gustaría caer en el recurso de usar todas las verdades que yo tengo para [...] defenderme de algo que siento que no es justo tener que estarme defendiendo", advirtió.

El comunicado

El Abogado César Muñoz emitió una aclaración pública para desmentir las declaraciones de Cazzu, madre de su hija, y la acusó de recurrir a la "mentira o a versiones distorsionadas de los hechos", una acción que, según el comunicado, "solo prolonga el conflicto y daña a la menor".

La defensa de Nodal afirmó enfáticamente que cualquier versión contraria a la verdad es "falsa".

El documento señala que él ha cumplido "de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas", aportando incluso "mucho más de lo exigido por la Ley Argentina" mediante sumas que ascienden a "múltiples millones de pesos mexicanos", las cuales, según dice el documento, están plenamente respaldadas con comprobantes oficiales.

Respecto a los viajes internacionales de su hija Inti, se desmiente que los permisos hayan sido "unilaterales". El representante legal señala que Nodal "nunca se ha negado a otorgarlos".  

En Portada

Petición a OEA busca abrir una posibilidad de diálogo ante intento de golpe de Estado en Guatemala, según el Gobiernot
Nacionales

Petición a OEA busca abrir una posibilidad de diálogo ante "intento de golpe de Estado" en Guatemala, según el Gobierno

07:46 AM, Oct 27
VIDEO. Sebastián Bini protagoniza curioso momento en el partido entre Achuapa y Cobánt
Deportes

VIDEO. Sebastián Bini protagoniza curioso momento en el partido entre Achuapa y Cobán

08:44 AM, Oct 27
Día de los Santos: Conceden asueto a trabajadores públicos el 3 de noviembret
Nacionales

Día de los Santos: Conceden asueto a trabajadores públicos el 3 de noviembre

07:17 AM, Oct 27
Difunden video de mortal accidente entre motocicleta y picop en Izabalt
Nacionales

Difunden video de mortal accidente entre motocicleta y picop en Izabal

08:13 AM, Oct 27

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosSeguridad#liganacionalEstados UnidosReal MadridFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos