Cazzu acusa a Nodal de violencia y desata polémica

Previo a salir de la Ciudad de México, donde realizó una gira de conciertos por varias ciudades, Cazzu fue abordada por la prensa para hablar de Christian Nodal.
La cantante argentina respondió de manera clara y precisa sobre el comunicado que publicó el abogado que representa a Christian Nodal, donde señaló que supuestamente da "millones" de manutención a Inti, la hija que comparten juntos.
"Primero, me parece un descaro", dijo sin tapujos y esbozando una sonrisa.
"Me encantaría que toda esta energía, la cantidad de energía que se la ha puesto a las entrevistas, a los comunicados, a los dichos, al ir allá e ir acá, se pusiera en conciliar, en sentarnos a tomar decisiones importantes que son las que corresponden al futuro de mi hija", pidió la trapera.
"La verdad es que yo me siento muy atacada y me resulta muy violento", admitió.
A Cazzu le pareció una dudosa "casualidad" que Nodal haya hecho esas afirmaciones justo en el inicio de la gira en México por parte de la cantante.
Cuando los periodistas le preguntaron sobre los millones que Nodal da de manutención, ella dijo: "Que me digan a dónde fueron, por favor".
Cazzu dijo que anhela llegar a una conciliación entre ellos; sin embargo, dejó ver que tendría guardado un as bajo la manga si Nodal continúa con una postura.
"No me gustaría caer en el recurso de usar todas las verdades que yo tengo para [...] defenderme de algo que siento que no es justo tener que estarme defendiendo", advirtió.
El comunicado
El Abogado César Muñoz emitió una aclaración pública para desmentir las declaraciones de Cazzu, madre de su hija, y la acusó de recurrir a la "mentira o a versiones distorsionadas de los hechos", una acción que, según el comunicado, "solo prolonga el conflicto y daña a la menor".
La defensa de Nodal afirmó enfáticamente que cualquier versión contraria a la verdad es "falsa".
El documento señala que él ha cumplido "de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas", aportando incluso "mucho más de lo exigido por la Ley Argentina" mediante sumas que ascienden a "múltiples millones de pesos mexicanos", las cuales, según dice el documento, están plenamente respaldadas con comprobantes oficiales.
Respecto a los viajes internacionales de su hija Inti, se desmiente que los permisos hayan sido "unilaterales". El representante legal señala que Nodal "nunca se ha negado a otorgarlos".