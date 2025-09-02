Critican a Cristian Nodal por no viajar con Cazzu

Julieta Cazzuchelli, mejor conocida en la industria musical como Cazzu, narró una dura experiencia que vivió en una mediación con el abogado de Christian Nodal por la custodia de su hija Inti.
La cantante argentina reveló que el representante legal de su ex le lanzó una contundente advertencia respecto al permiso para viajar que necesita para Inti.
"Soy mamá soltera y el otro día estaba en una mediación mi abogada, una mediadora mujer, el abogado del progenitor de mi hija, que es su representante (...) Necesito un permiso de viaje para llevar a mi hija conmigo y eso es sabido, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo", contó en el podcast Se regalan dudas.
Cazzu contó que en aquella mediación planteó la necesidad de obtener el permiso legal permanente o temporal, pero la respuesta del abogado fue contundente.
"Desconectándolo del padre de mi hija, porque fue su abogado el que emitió lo siguiente: ‘No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar’", recordó.
Cazzu confesó que en ese momento se sintió aterrorizada por la situación, pues las palabras del abogado la hicieron sentirse amenazada.
"Contra esto no me da el corazón, porque contra todo, que perreo, que una revolución, ustedes me ven aquí combativa; contra el sistema, contra la ley. Ese hombre me miró a lo ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida", declaró.
Críticas a Nodal
Cazzu asegura que tras analizar la situación, tomó la decisión de no llevar el caso a tribunales.
"Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día. Tuve ese sentimiento horrible de decir, el mundo es devastador. Yo tengo el privilegio de no ir a hacer un juicio porque puedo cuidar a mi hija (...) yo soy un número, pero soy un número que sí tiene plata para mantener a su hija", comentó. ", comentó.
Por su parte, Nodal aseguró que no visita como quisiera a su hija por la distancia que existe entre Estados Unidos (lugar donde vive con su esposa Ángela Aguilar) y Argentina (lugar donde vive la menor con su madre).
Las redes sociales de inmediato hicieron eco de las palabras de Cazzu sobre el permiso y de inmediato se volcaron con duras críticas hacia Nodal y su esposa Ángela Aguilar.
- "A Christian Nodal no le basta con regatear la pensión de su hija, verla pocas veces al año sino que tampoco le da a Cazzu el permiso que necesita para poder sacar a Inti del país para trabajar y así generar sus propios ingresos para cubrir las necesidades que él no cubre. Qué asco de persona", escribió un usuario.
- "Otra vez hay que funar al enano fiero de Nodal y lo voy a hacer con todas las ganas pedazo de sorete, si no vas a paternar dejá a Cazzu maternar en paz hijo de un camión de bosta", escribió otra personas.