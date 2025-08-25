 Cazzu Regresa: Filtran Fotos de Su OnlyFans
Cazzu decidió retomar la actividad que tenía en la plataforma OnlyFans, sorprendiendo a sus miles de seguidores y al público en general.

Este regreso coincidió con una etapa compleja en la vida personal de la artista, marcada por su separación de Christian Nodal, con quien comparte la crianza de su hija Inti.

A través de sus historias de Instagram, Cazzu confirmó que se encuentra de regreso en la plataforma del corazón azul, en la que los famosos suelen compartir contenido exclusivo.

Luego de la noticia, diversas cuentas especializadas han comenzado a difundir las publicaciones que la cantante hace en su página de fans.

Foto embed
Cazzu OnlyFans - Instagram

Como una foto en la que aparece la cantante con poca ropa sobre una cama y con una cámara de fotos. Además, cuentas de seguidores de Cazzu también han filtrado las fotografías que comparte en su página privada.

Una de ellas es una imagen en blanco y negro en donde Cazzu aparece vistiendo bikini.

De acuerdo con el perfil en la plataforma de contenido exclusivo, inscribirse a la página de Cazzu tiene un costo de 10 dólares, ($185.98 pesos)

Y el perfil de la cantante es @cazzuu (con doble z y doble u). Su perfil en OF formaría parte de la diversificación de la argentina, pues recientemente presentó su libro para fans en México.

En el momento indicado

La noticia del regreso de Cazzu a OnlyFans llega semanas después de su encuentro con la prensa en la CDMX  donde admitió que no está de acuerdo con la cantidad que Christian Nodal aporta para la manutención de su hija Inti, ya que, asegura, "los gastos son elevados".  

"No tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno", expresó con relación a la pensión alimenticia que recibe para Inti.

Aunque Cazzu reconoció que esta situación podría derivar en un conflicto legal, aseguró que no piensa iniciar un proceso en tribunales: 

"Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero. El dinero para mantenerme, para mantener a mi hija. Tengo el potencial de trabajar y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear".  

