Modelo guatemalteca de OnlyFans: peso y desnudo revelador

Kaeelen García ha trascendido las fronteras digitales al convertirse en una de las creadoras de contenido para adultos más reconocidas del país, gracias a su éxito en OnlyFans y su influencia social activa.
Desde el lanzamiento de su cuenta en OnlyFans en 2021 —respaldada por el apoyo de su pareja como manager—, Kaeelen ha logrado consolidarse como "la guatemalteca más buscada" en la plataforma, con colaboraciones destacadas junto a figuras como la mexicana Karely Ruiz y la modelo italiana Valentina Fradegrada.
Además, su personalidad carismática y contenido provocador la llevaron a superar el millón de seguidores en Instagram, lo que ha fortalecido su posicionamiento como influencer regional.
La modelo recientemente acaparó la atención en las redes sociales tras compartir un video donde aparece quitándose una blusa hasta quedar en bikini. Además, revela detalles de su vida como su peso y estatura.
Inversiones con impacto local
Decidida a forjar un futuro más allá del entretenimiento digital, Kaeelen invirtió sus primeras ganancias en la apertura de un restaurante en San Miguel Petapa, inspirado por su madre, quien trabajó como chef en prestigiosos hoteles del país.
Este emprendimiento no solo representó una visión financiera inteligente, sino que también generó empleo local
Además de su faceta empresarial, la modelo de OnlyFans ha demostrado sensibilidad social activa. En una acción comunitaria, repartió alimentos —como pan y bebida— a familias y personas vulnerables alrededor del relleno sanitario de la Zona 3.
Su iniciativa se realizó junto a su madre, y recibió reconocimiento por su compromiso hacia la comunidad. Asimismo, mostró solidaridad con migrantes venezolanos, brindándoles ayuda básica y promoviendo la recolección de víveres.
Con una actitud decididamente sensual, Kaeelen desafía límites en redes sociales. En una sesión reciente montando una motocicleta con lencería, dejó ver su estilo audaz que no pasa desapercibido.
Su imagen pública equilibra con su activismo, rompiendo estereotipos sobre la industria del entretenimiento para adultos.