Cazzu sorprende en concierto y lanza dardo a Nodal

Con un Sold Out, Cazzu se volvió a presentar en el Auditorio Nacional de México en su segunda fecha con su Latinaje Tour, y sin duda será una fecha que queda marcada por la polémica.
Horas antes del concierto, Christian Nodal, a través de su abogado, publicó un comunicado tocaba puntos sobre la manutención de la pequeña de dos años, así como detalles de la convivencia y los permisos para que pudiera viajar sola con su mamá.
La cantante aprovechó el escenario para compartir con su público una carta, la cual leyó justo antes de cantar el tema Inti, el cual está inspirado en su pequeña de dos años.
"Esta canción que viene a continuación la quiero dedicar diferente esta noche. Esta canción dedico a todas las mamás que crían solas a sus hijos. Yo, al igual que muchas mujeres, no solo no recibo ayuda, sino que recibo ataques", dijo, provocando los gritos del público que la apoya por completo.
Y continuó: "Antes yo confiaba en que la paz se podía construir con silencio, pero el silencio muchas veces se contradice con lucha. Y cuando recibí el apoyo de todos ustedes, supe que tenía un refugio para seguir luchando".
Agregó que esa batalla siempre la librará como madre antes que como mujer: "Cuando se trata de nuestros hijos nos tocan el punto más frágil, pero en la vida se puede ser frágil como una rosa o frágil como una bomba".
El comunicado del abogado de Christian Nodal, donde el cantante mexicano respondió a las críticas por la pensión y convivencia con su hija Inti, desató una nueva ola de polémica.
En redes sociales, usuarias y creadoras de contenido acusaron al intérprete de incurrir en violencia vicaria contra Cazzu, su expareja y madre de la menor.
La tiktoker identificada como @panchajustpancha fue una de las más virales al afirmar que el texto difundido por el equipo legal del cantante es un ejemplo de violencia mediática y emocional hacia la rapera argentina.
"Hermanas, esto no es ningún chisme, esto es violencia vicaria y hablémoslo con las palabras que es, porque si no lo mencionas, no existe. El comunicado del abogado de Christian Nodal refleja lo violentador vicario que es él y sus abogados en su representación", expresó en un video que ya suma miles de reproducciones.
