Cazzu Brilla en su Debut Concert en México: Éxito Total

Farándula

Cazzu la rompe y triunfa en su primer concierto en México

Cazzu se presentó en el Auditorio Nacional con un Sold Out desatando la locura de sus fans que no dejaron de corear cada una de sus canciones.

Cazzu se presentó por primera vez en el Auditorio Nacional de México y fue recibida de manera exitosa por 10 mil fans que cantaron las canciones de su álbum y gira "Latinaje".

La noche del martes 14 de octubre, un público conformado mayoritariamente por mujeres llegaron portando cuernos rojizos de diablo que se iluminaban, así como prendas negras y rojas, referencias a la canción "Dolce".

Cazzu, La Jefa, la argentina, la feminista, la trapera, la escritora, la mamá, la mujer que ha conquistado nuevos públicos por una historia privada que permeó los corazones de los muchos miles de mujeres que, como ella, asumen su maternidad en soltería.

Esa Cazzu fue la que ayer rompió su propio récord. La última vez que estuvo en México se presentó ante cuatro mil personas. Ahora no solo lo duplicó sino que lo quintuplicará con el segundo show que ofrecerá este miércoles 15 de octubre.

El debut de Julieta Cazzuchelli en ese emblemático recinto comenzó con el tema "Ódiame", donde la argentina se lució con sus pasos de tango, estableciendo desde el inicio una conexión especial con la audiencia.

La energía y el estilo inconfundible de la cantante se hicieron evidentes a lo largo de la velada, mientras los asistentes coreaban "Cazzu, hermana, ya eres mexicana", reflejando la calidez y la aceptación que le brindaron en su primera parada en México.

Un concierto inolvidable

Uno de los momentos más destacados y emotivos de la noche llegó cuando Cazzu interpretó "Inti", canción dedicada especialmente a su hija.

El tema provocó que el auditorio se iluminara con luces amarillas, evocando la luz del sol. Además, Cazzu sorprendió al público al incluir en su repertorio una versión de "No me enseñaste", canción popularizada por Thalía, un guiño especial para la cultura musical mexicana.

Cuando sonó la canción "La Cueva", el público coreó "¡no estás sola!", generando una atmósfera de cercanía entre la artista y sus fans. En otra de las pausas del concierto, la cantante compartió una reflexión personal con los presentes:

"A mí me gusta ser imperfecta, espero que a ustedes les guste como son. A mí me gusta cómo son", expresó, invitando a sus seguidores a aceptar sus propias particularidades.

El cierre del espectáculo estuvo marcado por una selección de temas que pusieron a bailar a los presentes, Cazzu incluyó en su repertorio lso temas: "Peli-culeo""Tú y Tú" y "Con Otra", donde los seguidores gritaron a todo pulmón cada letra de la canción.

