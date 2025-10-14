 Nodal prohíbe a sus padres ayudar a Cazzu en su gira
Farándula

Revelan que Nodal prohibió a sus padres que ayuden a Cazzu durante su gira en México

Según reveló el periodista Javier Ceriani, el cantante evitó que su familia alojara a Cazzu y a Inti durante su estancia en la ciudad.

Cazzu, Instagram
Cazzu / FOTO: Instagram

Cazzu arribó a la Ciudad de México la mañana del lunes 13 de octubre para presentarse en una serie de conciertos de su gira Latinaje.

La cantante fue recibida con entusiasmo por decenas de fanáticos que la esperaban en el aeropuerto de la CDMX, donde se espera que realice una serie de actividades y presentaciones.

Los seguidores se dieron cita para saludar a Cazzu, tomarse fotos y compartir su emoción por el encuentro, mostrando la gran conexión que mantiene con su público latinoamericano.

Horas después de su llegada, el periodista Javier Ceriani informó en su canal de Youtube que los padres de Christian Nodal se habrían ofrecido a alojar a la ex del cantante; sin embargo, este les habría puesto un ultimátum.

De acuerdo con Javier Cerini, los padres de Christian le ofrecieron hospedaje, blinda y protección, pero esto no le gusto a él y les habría habría pedido a sus papás que no se metan en la relación con la madre de su hija.

Al parecer, Cazzu rechazó todas las atención luego de enterarse que su ex amenazó a sus padres. Nodal quiere evitar a toda costa problemas con Ángela Aguilar.

¿Verá a su hija?

Cazzu indicó que Nodal, al saber que viajaría a la CDMX, por los conciertos que ofrecerá este 14 y 15 de octubre, en el Auditorio Nacional, se puso en contacto con su abogado, externándoles su deseo de ver a Inti.

"Se comunicó su abogado para preguntar si podía verla y, como siempre, se le dijo que sí, él sabe que eso puede hacerlo, de ahí a que suceda...", declaró.

Indicó que el hecho de que Nodal no se haga tan presente, en la vida de su hija, no significa que así será por siempre, pues está clara en la idea de que el tiempo puede conciliar asuntos que, en la actualidad, todavía no están resueltos.

"Las cosas pueden cambiar, ¿sabes?, siempre que haya predisposición, las cosas siempre pueden cambiar y mejorar".

Día de muertos Lego
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

Semillas de marañón
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

