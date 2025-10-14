Nodal prohíbe a sus padres ayudar a Cazzu en su gira

Cazzu arribó a la Ciudad de México la mañana del lunes 13 de octubre para presentarse en una serie de conciertos de su gira Latinaje.
La cantante fue recibida con entusiasmo por decenas de fanáticos que la esperaban en el aeropuerto de la CDMX, donde se espera que realice una serie de actividades y presentaciones.
Los seguidores se dieron cita para saludar a Cazzu, tomarse fotos y compartir su emoción por el encuentro, mostrando la gran conexión que mantiene con su público latinoamericano.
Horas después de su llegada, el periodista Javier Ceriani informó en su canal de Youtube que los padres de Christian Nodal se habrían ofrecido a alojar a la ex del cantante; sin embargo, este les habría puesto un ultimátum.
De acuerdo con Javier Cerini, los padres de Christian le ofrecieron hospedaje, blinda y protección, pero esto no le gusto a él y les habría habría pedido a sus papás que no se metan en la relación con la madre de su hija.
Al parecer, Cazzu rechazó todas las atención luego de enterarse que su ex amenazó a sus padres. Nodal quiere evitar a toda costa problemas con Ángela Aguilar.
¿Verá a su hija?
Cazzu indicó que Nodal, al saber que viajaría a la CDMX, por los conciertos que ofrecerá este 14 y 15 de octubre, en el Auditorio Nacional, se puso en contacto con su abogado, externándoles su deseo de ver a Inti.
"Se comunicó su abogado para preguntar si podía verla y, como siempre, se le dijo que sí, él sabe que eso puede hacerlo, de ahí a que suceda...", declaró.
Indicó que el hecho de que Nodal no se haga tan presente, en la vida de su hija, no significa que así será por siempre, pues está clara en la idea de que el tiempo puede conciliar asuntos que, en la actualidad, todavía no están resueltos.
"Las cosas pueden cambiar, ¿sabes?, siempre que haya predisposición, las cosas siempre pueden cambiar y mejorar".