Christian Nodal: Burlas por su Portada con Lucero

Lucero apareció junto a Christian Nodal en la portada de una revista, donde ofreció una entrevista en la que reflexionó sobre el paso del tiempo y su deseo de mantenerse cercana a nuevas generaciones.
Ambos artistas aparecieron juntos en la portada de la revista Eres, sonrientes, abrazados y con una promesa implícita de colaboración.
Las imágenes de inmediato generaron cientos de comentarios, pero lo que realmente se volvió viral fue la forma en la que hicieron que el cantante de regional mexicano se viera más alto que la famosa.
Las redes sociales se burlaron de que Nodal utilizó un "banquito" para alcanzar a Lucero.
En un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la Revista Eres, se ve el detrás de cámaras de las fotos que le hicieron a ambos cantantes, a quienes se les vio riendo y disfrutando del momento.
Sin embargo, lo que más llamó la atención del video fue el breve momento en el que se observa a Christian Nodal parado sobre lo que parece un bloque de cemento o banquito, mientras posa detrás de Lucero, quien se encuentra sentada frente a él.
Los usuarios de redes sociales inmediatamente se dieron cuenta de este detalle y no lo dejaron pasar.
"Jajajajajajaja era verdad que le pusieron cubos de cemento para que salga alto", "Sólo vine a confirmar lo de los zancos", "El banquito", "Yo vine por la foto de Nodal montado ahí en unos cajones. ¡Faltaron los tacones mijo!", "Con su permiso vengo a ver al forajido entaconado subido en dos bloques de cemento" y "Vine a confirmar: el Nodal sí se subió a la piedra", fueron algunas de las reacciones.
¿Nueva colaboración?
Una inesperada colaboración, al menos en el plano visual, entre Lucero y Christian Nodal ha encendido una nueva ola de controversia.
Los dos destacados artistas figuran juntos en la portada de la revista Eres, mostrándose abrazados y sonrientes con una implícita promesa de trabajar en conjunto.
El encabezado principal de la publicación impresa proclama: "generaciones unidas en el crossover del año". Sin embargo, lejos de generar únicamente reacciones entusiastas, esta publicación digital ha provocado críticas y numerosas especulaciones, volviendo a situar a Nodal en el foco del debate público.
Los detractores de Nodal sugirieron que su decisión de aparecer con Lucero sería una estrategia para mejorar su reputación pública, la cual se ha visto severamente afectada por sus recientes escándalos sentimentales.