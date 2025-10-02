 Christian Nodal: Burlas por su Portada con Lucero
Farándula

Christian Nodal desata burlas tras su portada con Lucero

El cantante mexicano provocó una ola de comentarios por usar un banquito para verse más alto que Lucero durante la sesión de fotos para la revista ERES.

Compartir:
Nodal y Lucero, Instagram
Nodal y Lucero / FOTO: Instagram

Lucero apareció junto a Christian Nodal en la portada de una revista, donde ofreció una entrevista en la que reflexionó sobre el paso del tiempo y su deseo de mantenerse cercana a nuevas generaciones. 

Ambos artistas aparecieron juntos en la portada de la revista Eres, sonrientes, abrazados y con una promesa implícita de colaboración.  

Foto embed
Nodal y Lucero - Instagram

Las imágenes de inmediato generaron cientos de comentarios, pero lo que realmente se volvió viral fue la forma en la que hicieron que el cantante de regional mexicano se viera más alto que la famosa.

Las redes sociales se burlaron de que Nodal utilizó un "banquito" para alcanzar a Lucero. 

En un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la Revista Eres, se ve el detrás de cámaras de las fotos que le hicieron a ambos cantantes, a quienes se les vio riendo y disfrutando del momento.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del video fue el breve momento en el que se observa a Christian Nodal parado sobre lo que parece un bloque de cemento o banquito, mientras posa detrás de Lucero, quien se encuentra sentada frente a él.

Los usuarios de redes sociales inmediatamente se dieron cuenta de este detalle y no lo dejaron pasar.

"Jajajajajajaja era verdad que le pusieron cubos de cemento para que salga alto", "Sólo vine a confirmar lo de los zancos", "El banquito", "Yo vine por la foto de Nodal montado ahí en unos cajones. ¡Faltaron los tacones mijo!", "Con su permiso vengo a ver al forajido entaconado subido en dos bloques de cemento" y "Vine a confirmar: el Nodal sí se subió a la piedra", fueron algunas de las reacciones.

Foto embed
Nodal y Lucero revista Eres - Instagram

¿Nueva colaboración?

Una inesperada colaboración, al menos en el plano visual, entre Lucero y Christian Nodal ha encendido una nueva ola de controversia.

Los dos destacados artistas figuran juntos en la portada de la revista Eres, mostrándose abrazados y sonrientes con una implícita promesa de trabajar en conjunto.

El encabezado principal de la publicación impresa proclama: "generaciones unidas en el crossover del año". Sin embargo, lejos de generar únicamente reacciones entusiastas, esta publicación digital ha provocado críticas y numerosas especulaciones, volviendo a situar a Nodal en el foco del debate público.

Los detractores de Nodal sugirieron que su decisión de aparecer con Lucero sería una estrategia para mejorar su reputación pública, la cual se ha visto severamente afectada por sus recientes escándalos sentimentales. 

Christian Nodal podría ir prisión tras demanda millonaria de disquera

Universal Music confirma audiencia inicial contra el cantante y sus papás. En caso de vinculación a proceso, el juez podría imponer medidas cautelares que van desde la prohibición de salir del país hasta la prisión.

En Portada

PNC captura a ocho retornados señalados de diferentes delitost
Nacionales

PNC captura a ocho retornados señalados de diferentes delitos

07:13 AM, Oct 02
Real España da la sorpresa en Copa Centroamericana 2025 t
Deportes

Real España da la sorpresa en Copa Centroamericana 2025

08:13 AM, Oct 02
Mujer muere tras accidente de motocicleta en ruta a El Salvadort
Nacionales

Mujer muere tras accidente de motocicleta en ruta a El Salvador

08:05 AM, Oct 02
Flotilla Sumud aguanta con un único barco tras operativo de Israelt
Internacionales

Flotilla Sumud aguanta con un único barco tras operativo de Israel

08:32 AM, Oct 02

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos