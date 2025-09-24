 ¿Christian Nodal en prisión? Detalles de la demanda revelados
Christian Nodal podría ir prisión tras demanda millonaria de disquera

Universal Music confirma audiencia inicial contra el cantante y sus papás. En caso de vinculación a proceso, el juez podría imponer medidas cautelares que van desde la prohibición de salir del país hasta la prisión.

Nodal, Instagram
Nodal / FOTO: Instagram

Christian Nodal firmó originalmente con Universal Music un contrato de exclusividad en 2017, bajo el cual Universal reclama los derechos sobre varias de sus producciones discográficas.

En 2021, el cantante alegó que su relación con la disquera era "tóxica" y promovió acciones legales para desvincularse.

Como parte de ese pleito, Christian Nodal y su familia presentaron 32 contratos que supuestamente acreditaban la titularidad de varias de sus obras bajo su nombre, desconociendo la titularidad atribuida a Universal. 

Universal Music acusa a Christian Nodal y a sus padres (Jesús Jaime González Terrazas y Silvia Cristina Nodal Jiménez) de:

  1. Falsificación de documentos: Según la disquera, los contratos que Nodal y su familia presentaron para reclamar la titularidad de determinados discos presentan irregularidades, como firmas de notario que no coinciden con las originales o que el notario mismo declara no conocer dichos documentos. 
  2. Fraude / simulación: Se les acusa de haber fabricado o alterado dichos contratos para adjudicarse derechos que, según Universal, le pertenecen legalmente a la disquera.
  3. Corrección judicial penal: Universal ha solicitado que el caso sea llevado a instancias penales al considerarse que los hechos podrían constituir delitos, no solo controversias comerciales o civiles.
Foto embed
Nodal - Instagram

¿Hay orden de aprehensión?

El abogado de Universal MusicUlrich Richter Morales, confirmó que el cantante Christian Nodal, así como sus padres Jesús González y Silvia Nodal, enfrentarán una audiencia inicial por presunta falsificación de contratos con la disquera.

La cita fue radicada el 22 de septiembre ante un Juez de Control Federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente.

La denuncia surge a partir de una demanda civil presentada en noviembre de 2021 por el cantante de música regional mexicana y sus padres contra Universal Music, en la que Nodal reclamaba la titularidad de sus canciones.

Según Richter Morales, en la audiencia inicial se citará tanto a los asesores jurídicos de Universal Music como a la familia Nodal.

En caso de vinculación a proceso, el juez podría imponer medidas cautelares que van desde la prohibición de salir del país hasta la prisión justificada o la entrega del pasaporte.  

