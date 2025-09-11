Familia Nodal Apoya a Cazzu en viaje con Inti

La separación entre Christian Nodal y Cazzu sorprendió a muchos, pero pese al fin de su relación amorosa, ambos han dejado claro que su prioridad absoluta es el bienestar de su hija, Inti.
En este contexto, se ha dado a conocer que la familia del intérprete de "Botella Tras Botella" se encuentra totalmente dispuesta a brindar apoyo a la rapera argentina para que pueda viajar y cumplir con sus compromisos profesionales sin descuidar la crianza de la pequeña.
Fuentes cercanas aseguran que los padres y hermanos de Nodal mantienen un estrecho vínculo con Cazzu, a quien siempre han considerado parte de la familia.
Este lazo se ha fortalecido aún más con la llegada de Inti, quien es la adoración de todos. Por ello, se habla de una red de apoyo sólida en la que abuelos y tíos están dispuestos a acompañar a la niña en cada etapa, incluso durante los desplazamientos de la cantante.
Problemas con Nodal
Cazzu, quien continúa expandiendo su carrera artística a nivel internacional, ha dejado claro que su hija la acompaña a donde vaya.
Sin embargo, viajar con una bebé implica retos logísticos y emocionales. Ahí es donde entra el respaldo de la familia Nodal, que no solo ofrece ayuda en el cuidado de Inti, sino también compañía y estabilidad para que la pequeña crezca rodeada de amor y unidad, pese a la separación de sus padres.
Recordemos que Cazzu hace poco narró una dura experiencia que vivió en una mediación con el abogado de Christian Nodal por la custodia de su hija Inti.
La cantante argentina reveló que el representante legal de su ex le lanzó una contundente advertencia respecto al permiso para viajar que necesita para Inti.
"Soy mamá soltera y el otro día estaba en una mediación mi abogada, una mediadora mujer, el abogado del progenitor de mi hija, que es su representante (...) Necesito un permiso de viaje para llevar a mi hija conmigo y eso es sabido, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo", contó en el podcast Se regalan dudas.
Cazzu contó que en aquella mediación planteó la necesidad de obtener el permiso legal permanente o temporal, pero la respuesta del abogado fue contundente.
"Contra esto no me da el corazón, porque contra todo, que perreo, que una revolución, ustedes me ven aquí combativa; contra el sistema, contra la ley. Ese hombre me miró a lo ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida", declaró.