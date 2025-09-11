 Familia Nodal Apoya a Cazzu en viaje con Inti
Farándula

Familia de Nodal apoyarán a Cazzu para que pueda viajar con Inti

Al parecer los papás de Christian Nodal están molestos por las decisiones de artista que están pensando darle la espalda.

Compartir:
Cazzu familia de Nodal, Instagram
Cazzu familia de Nodal / FOTO: Instagram

La separación entre Christian Nodal y Cazzu sorprendió a muchos, pero pese al fin de su relación amorosa, ambos han dejado claro que su prioridad absoluta es el bienestar de su hija, Inti.

En este contexto, se ha dado a conocer que la familia del intérprete de "Botella Tras Botella" se encuentra totalmente dispuesta a brindar apoyo a la rapera argentina para que pueda viajar y cumplir con sus compromisos profesionales sin descuidar la crianza de la pequeña.

Fuentes cercanas aseguran que los padres y hermanos de Nodal mantienen un estrecho vínculo con Cazzu, a quien siempre han considerado parte de la familia.

Este lazo se ha fortalecido aún más con la llegada de Inti, quien es la adoración de todos. Por ello, se habla de una red de apoyo sólida en la que abuelos y tíos están dispuestos a acompañar a la niña en cada etapa, incluso durante los desplazamientos de la cantante.

Problemas con Nodal

Cazzu, quien continúa expandiendo su carrera artística a nivel internacional, ha dejado claro que su hija la acompaña a donde vaya.

Sin embargo, viajar con una bebé implica retos logísticos y emocionales. Ahí es donde entra el respaldo de la familia Nodal, que no solo ofrece ayuda en el cuidado de Inti, sino también compañía y estabilidad para que la pequeña crezca rodeada de amor y unidad, pese a la separación de sus padres.

Recordemos que Cazzu hace poco narró una dura experiencia que vivió en una mediación con el abogado de Christian Nodal por la custodia de su hija Inti.

La cantante argentina reveló que el representante legal de su ex le lanzó una contundente advertencia respecto al permiso para viajar que necesita para Inti.

"Soy mamá soltera y el otro día estaba en una mediación mi abogada, una mediadora mujer, el abogado del progenitor de mi hija, que es su representante (...) Necesito un permiso de viaje para llevar a mi hija conmigo y eso es sabido, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo", contó en el podcast Se regalan dudas.

Cazzu contó que en aquella mediación planteó la necesidad de obtener el permiso legal permanente o temporal, pero la respuesta del abogado fue contundente.

"Contra esto no me da el corazón, porque contra todo, que perreo, que una revolución, ustedes me ven aquí combativa; contra el sistema, contra la ley. Ese hombre me miró a lo ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida", declaró.

En Portada

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchast
Nacionales

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchas

11:39 AM, Sep 11
Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España t
Deportes

Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España

11:17 AM, Sep 11
Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independenciat
Nacionales

Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independencia

10:58 AM, Sep 11
Video revela modus operandi de robacasas en zona 11 t
Nacionales

Video revela modus operandi de robacasas en zona 11

08:52 AM, Sep 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesSeguridadSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos