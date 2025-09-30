Imágenes del Crimen de Micky Hair, Estilista de Ángela Aguilar

El asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair, conmocionó la noche del 29 de septiembre a la colonia Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.
El estilista y empresario, de 28 años y originario de Jalisco, fue atacado a las afueras de su propio salón llamado Micky Hair Salón Masaryk, ubicado en la intersección de las avenidas Moliere y Presidente Masaryk.
De acuerdo con reportes preliminares, dos sicarios a bordo de una motocicleta llegaron hasta el sitio cerca de las 22:00 horas; uno de ellos descendió y disparó de manera directa contra el empresario, provocándole la muerte en el lugar.
El periodista Carlos Jiménez difundió material inédito del crimen, incluyendo una fotografía en la que se observa al estilista sin vida frente a su negocio, ubicado en el cruce de Molière y Presidente Masaryk, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
En la fotografía compartida por Jiménez se aprecian los vidrios rotos del lugar tras los disparos. El cuerpo de Micky Hair, de 28 años, aparece cubierto por la típica sábana azul utilizada en estos casos, aunque se alcanzan a ver sus zapatos negros y parte de su vestimenta.
El estilista quedó tendido boca abajo sobre los escalones de acceso al edificio donde se ubicaba su salón.
¿Quién lo mató?
El caso del asesinato de Miguel de La Mora, estilista de celebridades y dueño de Micky Hair Salón Masaryk, dio un nuevo giro tras la filtración de fotografías de Eduardo Ederly González Martínez, alias "Tank Turner", señalado como el primer sospechoso del crimen ocurrido en Polanco.
De acuerdo con los periodistas Carlos Jiménez y Antonio Nieto, De la Mora había denunciado a Tank Turner desde 2024 ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ-CDMX) por fraude y amenazas. Incluso, existía una orden de restricción en su contra que le prohibía intimidar o molestar al joven empresario.
Originario de Jalisco, Miguel de la Mora logró destacar en el mundo del estilismo y la belleza a nivel nacional. Con apenas 28 años, consolidó su nombre con la apertura de su salón en Masaryk, reconocido por sus tratamientos de lujo, como extensiones de cabello que podían superar los 100 mil pesos.
Entre las clientas más reconocidas de Micky Hair estuvo Ángela Aguilar, además de otras personalidades del espectáculo.