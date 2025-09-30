Estilista de Ángela Aguilar asesinado frente a su estética

La madrugada de hoy, 30 de septiembre, se confirmó la muerte del influencer y estilista mexicano, Miguel de la Mora, famoso por colaborar con Ángela Aguilar.
El crimen ocurrió la noche de lunes, cuando alrededor de las 22:00 horas, dos sujetos en motocicleta llegaron hasta la intersección de la calle Moliere con la avenida Presidente Masaryk, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Según reportes preliminares, uno de los atacantes descendió del vehículo y disparó de manera directa contra del estilista de Ángela Aguilar, quien murió en el lugar.
La tranquilidad de la colonia Polanco se vio interrumpida por un ataque armado que acabó con la vida de Miguel de la Mora, joven empresario y propietario de la exclusiva estética Micky’s Hair Salón Masaryk.
A través de su cuenta oficial de ‘X’, el periodista Carlos Jiménez, mayormente conocido como ‘C4 Jiménez’, informó sobre el lamentable suceso.
"Mat... a dueño de exclusiva estética en POLANCO. Ahí murió Miguel de La Mora, dueño de ‘Micky’s Hair Salón Masaryk’. Le dispararon afuera de su negocio en @AlcaldiaMHmx Dos tipos en moto llegaron, uno bajó, lo atacó de manera directa y huyó. @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX indagan".
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y la Fiscalía General de Justicia capitalina ya trabajan en el caso. De acuerdo con las autoridades, el ataque no se trató de un intento de robo, sino de una agresión directa y planificada.
Más detalles
Con apenas 28 años, Miguel de la Mora había construido un nombre dentro del mundo de la belleza y el estilismo en México. Originario de Jalisco, logró posicionar su marca en la capital a través de su salón en Masaryk, una de las avenidas más exclusivas de la CDMX.
En redes sociales, De la Mora compartía parte de su estilo de vida y su trabajo con clientas de alto perfil. Entre ellas destacó Ángela Aguilar, a quien atendió en varias ocasiones, además de influencers y personalidades del espectáculo.
Su estética era reconocida por ofrecer tratamientos de lujo, incluidos servicios de extensiones de cabello que podían alcanzar precios de hasta 100 mil pesos, lo que lo colocaba en el radar de la clientela más exclusiva de Polanco.
Uno de sus trabajos más mediáticos fue el radical cambio de imagen de Ángela Aguilar a quien aplicó 300 gramos de extensiones brasileñas premium, además de un diseño de color que le dio volumen, brillo y un estilo renovado.