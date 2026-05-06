Guatemalteco en crucero no está contagiado de hantavirus

La Cancillería de Guatemala informó este miércoles, 6 de mayo, que un ciudadano guatemalteco que forma parte de la tripulación del crucero MV Hondius, que permanecía varado frente a las costas de Cabo Verde debido a un brote de hantavirus, se encuentra en buen estado de salud y no ha contraído la enfermedad.
De acuerdo con la información oficial, la Embajada de Guatemala en Países Bajos logró establecer comunicación con las autoridades correspondientes, quienes confirmaron la condición estable del connacional. El tripulante permanece bajo las medidas de resguardo implementadas en la embarcación como parte de los protocolos sanitarios.
El crucero se encuentra detenido como medida preventiva mientras se controla el brote detectado a bordo. Las autoridades marítimas y sanitarias mantienen vigilancia constante sobre la situación, con el objetivo de evitar la propagación del virus entre pasajeros y tripulación.
El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que continuará dando seguimiento al caso a través de su red diplomática, a fin de garantizar la seguridad y bienestar del ciudadano guatemalteco.
Parte de Cabo Verde el crucero afectado por un brote de hantavirus
El crucero MV Hondius partió este miércoles de Cabo Verde rumbo a la isla canaria de Tenerife (Atlántico), donde tiene previsto llegar al puerto secundario de Granadilla de Abona, después de más de tres días de navegación, informaron a EFE fuentes del Ministerio de Sanidad.
El buque se encontraba fondeado desde el 3 de mayo cerca de Praia y partió poco antes de las 20:30 hora española (18.30 GMT).
Antes de su salida, habían sido evacuados en avión tres personas afectadas por hantavirus. Ahora, el buque emprende rumbo a Canarias, donde espera arribar el sábado con 146 personas a bordo.
Una vez allí, se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y evacuación para repatriar a todos los miembros del pasaje. Solo se hospitalizarán a aquellos que pudiesen desarrollar síntomas durante el trayecto de Cabo Verde a Canarias.