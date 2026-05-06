 Resultado Mixco vs. Municipal, semifinales del Clausura 2026
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EN VIVO: Minuto a minuto del Mixco vs. Municipal

Todas las emociones, todos los detalles, todas las estadísticas, te las presentamos en nuestro siguiente minuto a minuto.

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EN VIVO: Mixco vs. Municipal
EN VIVO: Mixco vs. Municipal / FOTO: EU Digital

Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas te llevan todas las emociones del duelo entre el Deportivo Mixco y Municipal en el inicio de las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, el cual también tendrá el Comunicaciones vs. Xelajú este jueves 7 de mayo a las 20:00 horas en el estadio Cementos Progreso.

Esta semifinal dará un claro panorama de saber qué equipo tendrá la posibilidad mayor de avanzar hasta la última instancia del certamen. Los "Rojos" del Municipal buscan la final donde quieren la copa 33 de su historia; los "Chicharroneros" de Mixco tratan de ganar su primer trofeo nacional del futbol mayor guatemalteco. 

Guatemala | Liga Nacional - Semi-finalsGuatemala | Liga Nacional - Semi-finals
Deportivo Mixco
Sistema: No disponible
Estado:
-
06/05/2026 - 15:00
Municipal
Sistema: No disponible
Competición
Liga Nacional - Semi-finals - Guatemala
Fase
Semifinales - Jornada Semi-finals
Árbitro
No disponible

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • 26/04
    Municipal
    Municipal 3 - 0 Deportivo Mixco
    Liga Nacional | Finalizado
  • 04/03
    Deportivo Mixco
    Deportivo Mixco 1 - 0 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 09/11
    Deportivo Mixco
    Deportivo Mixco 1 - 0 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 04/09
    Municipal
    Municipal 3 - 1 Mixco
    Liga Nacional | Finalizado
  • 04/05
    Municipal
    Municipal 4 - 0 Mixco
    Liga Nacional | Finalizado

Últimos de Deportivo Mixco

  • 02/05
    Deportivo Mixco
    Deportivo Mixco 2 - 0 Coban Imperial
    Liga Nacional | Finalizado
  • 29/04
    Coban Imperial
    Coban Imperial 2 - 0 Deportivo Mixco
    Liga Nacional | Finalizado
  • 26/04
    Municipal
    Municipal 3 - 0 Deportivo Mixco
    Liga Nacional | Finalizado
  • 19/04
    Deportivo Mixco
    Deportivo Mixco 4 - 0 Aurora F.C.
    Liga Nacional | Finalizado
  • 17/04
    Mictlan
    Mictlan 2 - 2 Deportivo Mixco
    Liga Nacional | Finalizado

Últimos de Municipal

  • 04/05
    Municipal
    Municipal 2 - 0 Guastatoya
    Liga Nacional | Finalizado
  • 01/05
    Guastatoya
    Guastatoya 0 - 1 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 26/04
    Municipal
    Municipal 3 - 0 Deportivo Mixco
    Liga Nacional | Finalizado
  • 19/04
    Marquense
    Marquense 1 - 3 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 16/04
    Municipal
    Municipal 1 - 0 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado

Estadísticas generales

Deportivo Mixco
Municipal
0
Sin datos
0

Alineaciones

Deportivo Mixco
  • Sin alineación disponible.
Municipal
  • Sin alineación disponible.

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