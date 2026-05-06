Resultado Mixco vs. Municipal, semifinales del Clausura 2026

Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas te llevan todas las emociones del duelo entre el Deportivo Mixco y Municipal en el inicio de las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, el cual también tendrá el Comunicaciones vs. Xelajú este jueves 7 de mayo a las 20:00 horas en el estadio Cementos Progreso.
Esta semifinal dará un claro panorama de saber qué equipo tendrá la posibilidad mayor de avanzar hasta la última instancia del certamen. Los "Rojos" del Municipal buscan la final donde quieren la copa 33 de su historia; los "Chicharroneros" de Mixco tratan de ganar su primer trofeo nacional del futbol mayor guatemalteco.
Guatemala | Liga Nacional - Semi-finals
Deportivo Mixco
Sistema: No disponible
Estado:
-
06/05/2026 - 15:00
Municipal
Sistema: No disponible
Competición
Liga Nacional - Semi-finals - Guatemala
Fase
Semifinales - Jornada Semi-finals
Árbitro
No disponible
Incidencias del partido
--
Sin relato disponible por el momento.
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
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26/04Municipal 3 - 0 Deportivo Mixco
Liga Nacional | Finalizado
-
04/03Deportivo Mixco 1 - 0 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
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09/11Deportivo Mixco 1 - 0 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
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04/09Municipal 3 - 1 Mixco
Liga Nacional | Finalizado
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04/05Municipal 4 - 0 Mixco
Liga Nacional | Finalizado
Últimos de Deportivo Mixco
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02/05Deportivo Mixco 2 - 0 Coban Imperial
Liga Nacional | Finalizado
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29/04Coban Imperial 2 - 0 Deportivo Mixco
Liga Nacional | Finalizado
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26/04Municipal 3 - 0 Deportivo Mixco
Liga Nacional | Finalizado
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19/04Deportivo Mixco 4 - 0 Aurora F.C.
Liga Nacional | Finalizado
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17/04Mictlan 2 - 2 Deportivo Mixco
Liga Nacional | Finalizado
Últimos de Municipal
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04/05Municipal 2 - 0 Guastatoya
Liga Nacional | Finalizado
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01/05Guastatoya 0 - 1 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
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26/04Municipal 3 - 0 Deportivo Mixco
Liga Nacional | Finalizado
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19/04Marquense 1 - 3 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
-
16/04Municipal 1 - 0 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
Estadísticas generales
Deportivo Mixco
Municipal
0
Sin datos
0
Alineaciones
Deportivo Mixco
- Sin alineación disponible.
Municipal
- Sin alineación disponible.