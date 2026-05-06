Conadur: Cambios para la crisis agroclimática y la inversión

El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) desarrolló una sesión este miércoles, 6 de mayo, en el Palacio Nacional de la Cultura. Estuvo presidida por el mandatario Bernardo Arévalo y contó con la participación de los miembros de esta instancia, quienes abordaron una serie de temas.
Los funcionarios aprobaron la creación de una Comisión Temporal para analizar una nueva metodología de trabajo y acordaron la inclusión del tema agroclimático en la próxima agenda. Estas decisiones buscan fortalecer la articulación institucional y responder a los desafíos sectoriales que enfrenta el país.
Prioridad al enfoque agroclimático y apoyo al sector campesino
La ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera Dávila, propuso que el análisis de la situación agroclimática obtenga un espacio central en la próxima reunión del Conadur dada la importancia que tiene para la seguridad alimentaria y la producción agrícola nacional. Durante su intervención, presentó también un informe sobre el estado del Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (FONAGRO).
La titular de la cartera agrícola explicó que FONAGRO continúa brindando apoyo a las organizaciones del sector rural de manera normal, luego de superar dificultades que habían impactado en la atención a los usuarios. Subrayó la disposición del ministerio para recibir propuestas, necesidades y solicitudes del sector campesino, invitando a sus representantes a acercarse para encontrar soluciones conjuntas.
La nueva Comisión Temporal del Conadur
En la reunión, los integrantes retomaron la propuesta presentada en la primera sesión del año para crear una Comisión Temporal que tendrá tres ejes de acción fundamentales:
- Impulsar la planificación articulada con enfoque territorial para focalizar los esfuerzos de desarrollo de acuerdo a las características y necesidades de cada región.
- Fortalecer la inversión pública orientada a la descentralización y mejorar la atención hacia los distintos territorios del país.
- Promover la transparencia a través de la participación de la ciudadanía y de diversos sectores, consolidando mecanismos abiertos y auditables en la gestión pública.
Esta comisión representa una apuesta institucional por hacer más eficiente la gestión de proyectos, involucrando tanto a autoridades como a actores de la sociedad civil.
Revisión de proyectos y planificación para años fiscales futuros
En el encuentro también se revisó el avance de los proyectos impulsados por el Sistema de Consejos de Desarrollo (Siscode), correspondientes al ejercicio fiscal 2026. Los participantes abordaron estos temas en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, con la intención de alinear las inversiones y las acciones estratégicas para los próximos años.
El Ministerio de Finanzas Públicas presentó ante los miembros del Consejo una propuesta preliminar de asignación de inversión dirigida a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) para el ejercicio fiscal 2027. Esta propuesta busca asegurar condiciones para la continuidad de los proyectos y la mejora en el uso de los recursos públicos a través de la programación anticipada.
Participación y visión multisectorial
La reunión contó con la asistencia de alcaldes y representantes de sectores no gubernamentales, quienes plantearon sus inquietudes y demandas sobre temas de inversión pública y planificación estratégica a nivel nacional. Este espacio de diálogo permitió recoger visiones y necesidades diversas para orientar mejor los procesos de desarrollo y garantizar su sostenibilidad.
El Ejecutivo destacó que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno y los sectores sociales continúa como una de las prioridades esenciales en la agenda del Conadur, buscando que los proyectos y las inversiones públicas lleguen de manera eficiente y transparente a las comunidades que más lo requieren.
* Con información del Gobierno de Guatemala y Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.