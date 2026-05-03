Arévalo envía mensaje por la Libertad de Prensa HOY

El presidente, Bernardo Arévalo, envió un saludo este domingo, 3 de mayo de 2026, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa. En su mensaje, el mandatario hizo referencia al valor que tiene la libertad de expresión para la vida de una democracia.
Sin periodismo libre, no hay ciudadanía informada, ni poder que rinda cuentas",
Bernardo Arévalo, Presidente de la República.
Asimismo, Arévalo aseguró que "desde el Gobierno de Guatemala, reiteramos nuestro compromiso con el respeto irrestricto a la libertad de expresión y el acceso a la información pública".
"Sabemos que aún hay desafíos. Por eso trabajamos para que nunca más informar sea un riesgo", declaró Arévalo.
Finalmente elogió el periodismo profesional de la siguiente manera: "A quienes ejercen el periodismo con valentía y ética: gracias por su labor indispensable para el país que estamos construyendo".
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Estadísticas locales de la Libertad de Prensa
Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), Guatemala ocupa la casilla 128, de 180 habilitadas, en el índice de libertad de expresión. El sitio revela que el país estaba en la posición 138 en 2025.
La estadística indica que de 2025 para 2026, Guatemala mejoró 10 casillas en este tema.
"La libertad de expresión está garantizada en la Constitución, pero este derecho es constantemente vulnerado por autoridades y actores políticos", afirma RSF.
El informe añade que "los periodistas y medios que investigan o critican actos de corrupción y violaciones de los derechos humanos suelen padecer represalias, como campañas de acoso y persecución penal".
Mientras tanto, el ranquin de RSF evidencia que los peores países para ejercer la profesión del periodismo son Arabia Saudita, Irán, China, Corea del Norte y Eritrea, porque ocupan las últimas casillas de la lista.
En contraste, Noruega, Países Bajos, Estonia, Dinamarca, Suecia, Finlandia e Irlanda figuran en las primeras casillas de la medición.
Papa León XVI aboga por la Libertad de Prensa
En el contexto de esta conmemoración, el Papa León XVI también se pronunció desde El Vaticano, recordando a los periodistas fallecidos por el cumplimiento de su deber en medio de la guerra. Asimismo, el Sumo Pontífice denunció la frecuente violación de este derecho en todo el mundo.