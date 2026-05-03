Pronostican ambiente cálido y soleado sin descartar lluvias

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió su pronóstico de condiciones atmosféricas para este domingo, 3 de mayo de 2026, destacando que se espera un "ambiente cálido y soleado", sin descartar lluvias. Sin embargo, señalaron que "la inestabilidad atmosférica favorecerá la formación de tormentas locales severas con abundante precipitación de agua, viento fuerte y posible caída de granizo en sectores elevados".
El ente científico añadió que durante el amanecer y mañana se experimentó un cielo mayormente despejado y presencia de bruma en el ambiente en los valles del país. Los expertos prevén un "incremento de la temperatura hacia el mediodía".
Durante la mañana de este domingo, el Insivumeh indicó que "las máximas temperaturas más elevadas se esperan en Petén y Valles de Oriente, con magnitudes de 37 grados centígrados hasta y 39 grados centígrados".
Durante la tarde y la noche, la entidad pronosticó lluvias acompañadas de actividad eléctrica generalizada en gran parte del país y posible caída de granizo en los sectores elevados o en las montañas. "Los mayores acumulados de lluvia se podrán registrar en Occidente, Bocacosta y Petén", consideraron.
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Autoridades recomiendan precauciones ante el calor y las lluvias
Los epertos advirtieron que las elevadas temperaturas podrían favorecer la proliferación de incendios forestales y estructurales. En ese sentido, las autoridades han solicitado a los guatemaltecos tener las precauciones necesarias al momento de elaborar fogatas, lanzar colillas de cigarros y realizar quemas agrícolas.
En cuanto a las lluvias, las autoridades piden precaución ante el riesgo de deslizamientos de tierra, inundaciones y desborde de ríos, entre otras consecuencias. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres mantiene activa su línea de emergencias 119 para reportar cualquier emergencia que se pueda originar.
Asimismo, la vocera de esa institución, Valeria Urizar, ha pedido a los guatemaltecos reportar las incidencias de su comunidad a los teléfonos de los cuerpos de socorro más cercanos.