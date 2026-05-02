Decomisan arsenal en la Portuaria Santo Tomás de Castilla

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó el decomiso de un arsenal ilícito dentro de la Portuaria Santo Tomás de Castilla, en el municipio de Puerto Barrios, departamento de Izabal, durante la tarde de este sábado, 2 de mayo de 2026. Reportes preliminares precisaron que el cargamento consta de al menos ocho fusiles AK-47, dos rifles, una pistola y varios cargadores con municiones.
La PNC indicó que preliminarmente se conoce que estos ilícitos tenían como destino los departamentos de Huehuetenango y Petén. Por el momento, las autoridades indicaron que continúan con las diligencias en este lugar, para finalizar el conteo del armamento que localizaron.
En imágenes compartidas desde Santo Tomás de Castilla, la PNC evidenció que el arsenal está siendo analizado y contabilizado dentro de la citada terminal.
El ente de seguridad precisó que el hallazgo fue realizado por agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT). Por el momento, las autoridades buscan más datos del arsenal y tratan de establecer la cantidad exacta de ilícitos en el área.