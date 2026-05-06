Diputada Orellana denuncia hostigamiento; Portillo responde con acciones legales

La diputada Carolina Orellana informó este miércoles, 6 de mayo, que presentó una denuncia contra el diputado Julio Portillo por violencia contra la mujer en su manifestación psicológica, específicamente por hostigamiento y espera que las autoridades le den seguimiento al caso.
Según explicó la parlamentaria, ya se han otorgado medidas cautelares que incluyen orden de alejamiento para ella y su familia, las cuales estarán vigentes mientras se dilucida la situación.
"Esto lo estoy haciendo porque entiendo que Zacapa también merece conocer la realidad de las cosas y no solo escuchar lo que él, de manera falaz, ha estado distribuyendo en las redes sociales. Me parece patético que alguien quiera insultar la inteligencia de los zacapanecos, tratando de confundirlos y hacerlos pensar que lo que él dice es posible", dijo.
"Peor aún y más vergonzoso es usar a su hijo para llamar la atención y hacer show. No tengo palabras para poder expresar el repudio que me causa el utilizar a su propio hijo", agregó la integrante del bloque Vamos, electa para representar al distrito de Zacapa.
La parlamentaria, que no profundizó en los detalles del caso, indicó que más allá de todo lo que, según sus palabras, ha hecho Portillo, se incluye el hecho de que incluso el diputado ha lamentado que exista una ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres. "No sé qué tipo de vida puede estar viviendo para que esté intentando minimizar y callar a las mujeres", expresó.
Orellana indicó que, como presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, no puede quedarse callada y permitir que un hombre la hostigue y le haga daño, y no actuar para que las instituciones intervengan, pues se le estaría quitando importancia a esta normativa.
Diputado se pronuncia
El legislador Julio Portillo, también representante del distrito de Zacapa, aseguró que la denuncia que planteó Orellana era dirigida a su hijo, hecho que la diputada desmintió ya que indicó que fue un error del Ministerio Público y aclaró que las acciones legales sí eran dirigidas al diputado.
"También estamos accionando penalmente, porque no es posible que se valgan de sus facultades en las comisiones que tienen en el Congreso para abusar de la Ley de Femicidio y del tema en el caso de la mujer, máxime que yo no tengo relación ni de noviazgo, ni amistad, ni de trabajo con ella. Eso establece la normativa, que tiene que haber alguna relación, pero no la hay. Está abusando de autoridad, del cuerpo y aparato judicial al instrumentalizarlo para hacer una persecución política", manifestó.
Portillo mencionó que eso es lo que está viviendo en este momento y mencionó que, como padre de familia, hacía un llamado a todos los padres a que levanten la vos y no permitan que violenten los derechos de sus hijos.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7